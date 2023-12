Decreto Milleproroghe oggi in CdM/ Dossier Governo: nuova Irpef, proroga Superbonus e contenzioso fisco

COSA C’È NEL DECRETO MILLEPROROGHE OGGI IN CDM

Rinviata la conferenza stampa di fine anno per la continua indisposizione da influenza del Premier Giorgia Meloni (era prevista per stamattina alle ore 11, si terrà il 4 gennaio 2024 sempre alle 11), alle ore 15.30 resta convocato il CdM numero 64 per il Governo di Centrodestra, l’ultimo dell’anno 2023. Al centro delle discussioni il Decreto Milleproroghe di fine anno, il consueto provvedimento staccato dalla Manovra di Bilancio che contiene in 23 articoli tutte le minori spese/proroghe/deroghe che non vengono rendicontate all’interno della Finanziaria. Oltre al Milleproroghe trovano spazio nell’ordine del giorno divulgato dal CdM, il pacchetto fiscale con la nuova Irpef e le riflessioni della maggioranza sulle eventuali minime proroghe al Superbonus 110% in scadenza con il 31 dicembre 2023.

Partendo dal provvedimento più corposo, nella bozza che arriva questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri sono tante le norme inserite nei 23 articoli fissati: dalla Cabina di regia sui Lep verso l’Autonomia differenziata alla proroga per la fatturazione elettronica degli operatori sanitari, dall’uso del fondo complementare al Pnrr per il sisma del 2016 fino alla piena abrogazione di Assoprevidenza. Inserito nel testo la possibilità per i medici di andare in pensione dopo i 72 anni, in deroga alla legge Fornero, mentre nel Milleproroghe potrebbe trovare spazio anche la proroga dello smart working per il pubblico e l’estensione della fine del mercato tutelato del gas in scadenza il prossimo 10 gennaio, come già fatto per quello dell’energia.

Capitolo sport, importante la misura presente nel Milleproroghe atta a prorogare di qualche mese le regole del vecchio Decreto Crescita: vi sarebbe infatti la proroga di due mesi del regime fiscale di vantaggio per il mondo dello sport per i nuovi contratti sottoscritti fino a febbraio, Serie A del calcio inclusa (permettendo così un mercato di gennaio ancora all’insegno di contratti “milionari” per attirare nuovi giocatori nel nostro Campionato). Si tratta di una mini proroga fino a febbraio 2024 per gli sportivi ma solo se «le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali». Nel Dl omnibus che proroga misure in scadenza il 31 dicembre trovano infine spazio anche il regime transitorio per le gare delle agenzie di stampa e la proroga per il risanamento delle baraccopoli di Messina.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI ATTESI IN CDM DEL GOVERNO MELONI: DAL SUPERBONUS AL FISCO

Secondo quanto presente nella bozza circolata all’ANSA prima del CdM, non dovrebbe trovarsi all’interno del Decreto Milleproroghe alcuna norma relativa al Superbonus: sono infatti ancora troppo diverse la posizioni sul bonus edilizio al 110%, con Forza Italia che punta ad una proroga anche se minima nelle prime settimane del 2024 e il Ministero dell’Economia che ieri con Giorgetti in audizione alla Commissione Bilancio della Camera ha fatto ben intendere un “no secco” alla possibilità di una qualunque proroga.

«Io ho i dati degli ultimi mesi che vanno addirittura peggio, in termini di uscite per la finanza pubblica, rispetto a quelli previsti dalla Nadef. Poi il Parlamento deciderà, ma per quanto mi riguarda so in cuor mio il limite di quello che posso fare e lo dirò in Consiglio dei ministri», così ha spiegato ieri il n.1 del MEF sottolineando la sua ritrosia nell’inserire nuove norme sul Superbonus nel CdM odierno. Più possibilista il vicepremier Antonio Tajani che con Forza Italia mira ad una possibile strategia fuori dal Milleproroghe e con possibile provvedimento ad hoc ribattezzato “Salva Spese”: «Stiamo lavorando per una proroga del superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70% vedremo se nel Milleproroghe o in altre soluzioni legislative», sottolinea il Ministro degli Esteri. Con lui il capogruppo azzurro in commissione Bilancio alla Camera Roberto Pella che alle agenzie spiega, «ci potrà essere una proposta che arrivi direttamente da Palazzo Chigi con un emendamento che potrà essere proposto nell’ambito del milleproroghe. Al di là dello strumento, vogliamo garantire una soluzione che permetta di salvaguardare il quadro economico».

Tra le altre misure discusse oggi pomeriggio in CdM si dovrebbe avere un provvedimento con il pacchetto fiscale che miri a fissare i quattro dlgs fiscali riguardanti la nuova lrpef, statuto del contribuente, contenzioso tributario e cooperative compliance. Secondo il primo provvedimento – si legge nella bozza dell’Adnkronos – «le aliquote Irpef si riducono da quattro a tre accorpando i primi due scaglioni con un’unica aliquota al 23% per i redditi fino a 28.000 euro; al 35% per i redditi fino a 50.000 euro e al 43% oltre i 50.000. Inoltre si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area». Non solo, la riforma fiscale garantisce infine un beneficio massimo di 260 euro annue per la fascia di reddito tra 30mila e 50mila euro; nel pacchetto poi anche le norme sul contenzioso, allargando il perimetro dell’autotutela obbligatoria «anche all’errore sul presupposto d’imposta e alla considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, tra gli altri e si introduce l’obbligo di motivazione rafforzata se il Fisco non accoglie le osservazioni difensive».

A poche ore dall’ultimo CdM del 2023, il Governo Meloni ottiene da Bruxelles la consegna ufficiale della quarta rata del PNRR, dopo aver conseguito tutti e 28 gli obiettivi fissati dopo l’ultima revisione: la tranche della quarta rata riguarda in tutto 16,5 miliardi di euro superando così quota 100 miliardi nei finanziamenti incassati fin qui dall’Italia sui 194,4 a disposizione dal Next Generation Eu. Questi ultimi principali investimenti sono legati alla digitalizzazione, in particolare «la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell’industria spaziale, l’idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l’istruzione e le politiche sociali», spiega la nota di Palazzo Chigi.

