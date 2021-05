Deddy, Amici 2021/ Arriverà in finale? Il pubblico lo boccia e lui…

Deddy ad Amici 2021 è completamente in crisi? Non è facile vedere gli altri spiccare il volo con i propri singoli già in vetta alla classifica e campioni di vendite e, inoltre, non è semplice capire che forse fare i conti con il pubblico sarà complicato. Fino a questo momento il cantante e fidanzato di Rosa di Grazia, ha continuato a studiare sodo e lavorare convinto che settimana dopo settimana, l’importante fosse proprio riuscire a studiare, una cosa che non ha mai fatto nella vita. Adesso però è arrivato il momento di guardare avanti e capire cosa ne può pensare il pubblico di lui e della sua musica e il primo riscontro non è stato positivo. In questa settimana il pubblico è stato chiamato a votare e in cima alle classifiche ci sono finiti Akaseven e Sangiovanni, e lui?

Claudia Bentrovato, fidanzata di Samuele di Amici 2021/ Lui piange per lei e Giulia..

Deddy ad Amici 2021 bocciato dal pubblico?

Deddy e le squadre di Amici 2021 iniziano a sentire il peso di quello che succederà e proprio Deddy, a differenza dei suoi compagni, non ha ancora ricevuto un input positivo e nemmeno il grande apprezzamento del pubblico. Come se questo non bastasse, spesso i giudici lo hanno bocciato rischiando di finire a casa e allo scontro al ballottaggio. L’unica nota positiva è che proprio le anticipazioni del serale di questa sera rivelano che Deddy si salverà e non finirà a rischio ma questo non cambia quello che è successo in settimana quando si è sentito sfiancato da una serie di segnali che stentano ad arrivare. Cosa ne sarà quindi di lui una volta fuori? Davvero lui e Tancredi sono destinati a diventare meteoriti di questa edizione?

LEGGI ANCHE:

Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021/ Sfida annullata a suo favore e poi...Giulia Stabile, Amici 2021/ Dopo il regalo della signora Margherita, vola alto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA