Deepfake di Shaila Gatta e Mikaela/ Le veline di Striscia si scambiano la faccia!

I video deepfake sbarcano a Striscia la Notizia e non come argomento di uno dei tanti servizi che quotidianamente il tg satirico manda in onda, ma in modo ufficiale mettendo sul bancone le prime veline “false” della storia. La stessa Shaila Gatta lo ha condiviso sui social scrivendo: “Ecco a voi Il primo stacchetto deepfake in TV 💪🏻 Benvenuti nel futuro 🔥 andate sul sito di Striscia per vederlo al completo“. Proprio nella didascalia sta la spiegazione su quello che è il succo del video che mostra come sia possibile, attraverso la nuova tecnologia, usare volti su altri corpi come nel caso dello stacchetto del video. In questi giorni si sta molto parlando di questa tecnologia e di come sia possibile fare certe cose anche in campi poco legali visto che molte attrici, o almeno il loro viso, finiscono per fare da cornice a film spinti e luci rosse mentre le dirette interessate ne sono ignare, tra qualche anno non riusciremo a distinguere i deepfake come facciamo adesso con le fake news?

DEEPFAKE PER LE VELINE DI STRISCIA LA NOTIZIA

Al momento il video è stato preso come un puro divertimento dai fan delle veline e di Shaila Gatta che lo ha condiviso su Instagram, ma sarà davvero così in futuro? I fan di Striscia la notizia sono felici dell’esperimento e continuano a seguire le veline con favore e sui social si legge: “Siete le veline più strafighe di tutti i tempi” e ancora “Complimenti per la bellezza e la simpatia”. Ma si capirà davvero la gravità di tutto questo? Lo scopriremo solo vivendo e quando questo tema finalmente sarà trattato.

