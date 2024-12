Shaila Gatta, l’ex fidanzato Alessandro Rizzo tuona sui social

Il confronto tra Shaila Gatta e la madre andato in scena nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello ha scatenato reazioni disparate nelle scorse ore, tra queste anche quella di Alessandro Rizzo, ex fidanzato della ballerina. Intervenuto sui social, il ragazzo ha detto la sua sul confronto nella Casa, pungendo anche la madre di Shaila Gatta: “Aveva ragione ai tempi su di me la buon’anima di M. Garofalo… effettivamente l’ha messa proprio sulla riga giusta, questo è sempre quello che dice la signora che è andata a riesumare tra i tanti coreografi proprio quello defunto… questo vi fa capire il the level”.

Proseguendo sempre sui social, Alessandro Rizzo ha speso poi altre parole dure nei confronti dell’ex velina di Striscia la notizia, probabilmente alludendo anche ad alcune intromissioni passate: “Io penso una cosa: peccato che il peggior marcio per il frutto molto spesso può derivare dall’albero stesso. E sciacquatevi la bocca ancora una volta dato che non siete manco all’altezza di paragonarmi, che invadenza”.

Alessandro Rizzo avverte Shaila Gatta e la madre: parole di fuoco sui social

Non è finita qui, perché sempre intervenendo sui social, Alessandro Rizzo ha voluto lanciare un ulteriore avvertimento alla concorrente del Grande Fratello Shaila Gatta e alla madre, intervenuta nella Casa lunedì per mettere in guardia la figlia da Lorenzo Spolverato: “Che se mi rompo le palle vi faccio fare una figura di merd* che manco con ago e cotone vi ricucite” le parole di fuoco del ragazzo sui social. E intanto il pubblico si è diviso, tra chi ha preso le difese della stessa Shaila e chi invece si è opposto all’ex velina di Striscia la notizia, che continua ad essere una delle protagoniste di questa edizione del reality.

La storia nata nel loft più spiato d’Italia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a creare divisione sul web e promette di regalare ulteriori colpi di scena nelle prossime puntate del programma condotto da Alfonso Signorini.