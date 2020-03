Defender Europe 2020: 20mila soldati dagli USA, perché?/ Simuleranno invasione…

Si chiama Defender Europe 2020, ma in molti non ne sono a conoscenza. Così, sul web e non solo, nei giorni scorsi sono affiorate le più stravaganti teorie del complotto, che parlano di un’invasione del Vecchio Continente da parte degli Stati Uniti d’America su ordine del presidente Donald Trump. Fortunatamente, nulla di tutto ciò: trattasi semplicemente di un’esercitazione che vede coinvolti 20mila militari a stelle e strisce insieme ad altri 17mila soldati di altri 17 Paesi, fra cui Polonia, Germania e Repubbliche del Baltico. Tante le “missioni” che saranno simulate, fra cui la difesa di Lettonia e Lituania nei confronti di un’aggressione armata e repentina. Da sottolineare che dal Nuovo Continente giungeranno almeno 13mila mezzi, fra cui sottomarini, navi, veicoli corazzati e aerei. Defender Europe 2020 è un progetto ideato per mettere alla prova non soltanto la prontezza e la reattività delle truppe, ma anche e soprattutto la validità delle infrastrutture a disposizione in Europa: ferrovie, ponti, strade, aeroporti e anche porti devono essere all’altezza della situazione, reggendo il peso di mezzi voluminosi e ingombranti come, ad esempio, un carrarmato.

DEFENDER EUROPE 2020: 20MILA SOLDATI DAGLI USA, MA IL CORONAVIRUS…

Pur trattandosi di una maxi esercitazione imprescindibile, che comporta, peraltro, il più consistente dispiegamento di forze armate statunitensi verso l’Europa degli ultimi cinque lustri, i vertici dell’operazione sono consapevoli che il Coronavirus potrebbe scombinare i loro piani, almeno parzialmente. Come si apprende dal portale telematico ufficiale del comando europeo dell’US Army, “si sta monitorando da vicino l’evoluzione del Covid-19 e si sta lavorando diligentemente con i funzionari delle nazioni ospitanti, mentre prosegue l’esecuzione di Defender Europe 2020. Per ora il virus non ha influito sull’esecuzione dell’esercitazione, ma è costante il confronto con le autorità sanitarie dei vari Paesi su cui le truppe si stanno muovendo”. Come rimarca il numero due dell’US Army del Vecchio Continente, Andrew Rohling, esistono “piani di assistenza sanitaria e medica per identificare eventuali carenze che potremmo avere e stiamo affrontando tali carenze e requisiti con ogni singola nazione ospitante”. In questo momento, nonostante una grande attenzione generale, nessuna cancellazione in materia di esercitazione, ma lo scenario potrebbe ancora mutare. Si naviga a vista, insomma…

