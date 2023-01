Deianira Marzano scontro con Giulia Provvedi/ “Tradimento di Gollini? Ho gli audio, non sono una bugiarda”

Deianira Marzano lite con Giulia Provvedi per il tradimento di Gollini: “Ho le prove”

Deianira Marzano, esperta di gossip, è stata ospite di Pipol News con la presenza di Giulia Provvedi. Quando le sorelle Provvedi erano al Grande Fratello Vip, la regina dei pettegolezzi aveva portato le prove del tradimento di Pierluigi Gollini, ex compagno di Giulia.

Deianira Marzano esordisce dicendo: “Anche alle sorelle ho dato delle dritte. Nonostante è stato preso male quel gossip sul tradimento di Gollini, poi è stata una cosa positiva“. A questo punto Giulia Provvedi replica: “Tu hai sbagliato una cosa in quel periodo, la prima cosa è che non hai fatto foto e, nel 2021, non fare foto è grave. L’errore tuo Deianira è che tu volevi entrare nella Casa del Grande Fratello. Non sei potuta entrare, ma tu eri pronta ad entrare questo non puoi negarlo”. A questo punto gli animi cominciano a scaldarsi e l’esperta di gossip aggiunge: “Io avevo mandato gli audio agli autori, non sarei mai venuta senza prove. Gli autori hanno sentito la voce con lui e con la ragazza. Non farmi passare per una bugiarda“. Fortunatamente l’ex gieffina ha poi cercato di smorzare i toni e buttarla sull’ironia: “Ma io ti credo, mi fido di te“.

Deianira Marzano: “Per quello scoop ho perso cinquemila euro”

Dopo che la situazione si è acquietata con Giulia Provvedi, Deianira Marzano torna sul gossip del tradimento di Gollini, rivelando un altro retroscena. L’esperta di pettegolezzi ha avuto una diffida dal diretto interessato e questo gli è costato molti in termini economici: “L’altra volta, per quello scoop, persi cinquemila euro e non entrai al GF Vip per colpa di una diffida”

La Marzano si è poi scusata con la Provvedi: “Con l’esperienza non avrei tirato fuori quel gossip quando lei era al GF Vip, ma una volta uscita perchè nessuno ha il diritto di rovinare un’esperienza unica nella vita… neanche io. Penso che sicuramente avrei cambiato le modalità. Ci sono molte cose che io oggi con l’esperienza evito proprio di dire quando vado a toccare certi tasti, però, purtroppo questo lo impari solo negli anni. “

