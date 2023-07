Delfini attaccano bagnanti in Giappone/ Video, 60enne con costole rotte e morsi

In Giappone si stanno verificando negli ultimi tempi alcuni attacchi ai bagnanti da parte dei delfini. Il mammifero marino è ritenuto solitamente un animale socievole e docile, abituato a stare in mezzo all’uomo, ma evidentemente nella nota terra asiatica deve essere accaduto qualcosa che ha scatenato l’ira di questo “pesce”. In poche ore si sono verificati una serie di attacchi ai bagnanti che stanno lasciando perplesse le autorità come specifica il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa.

Gli ultimi due attacchi sono avvenuti di preciso nella prefettura di Fukui, a nord ovest della capitale Tokyo, e stando a quanto riferito dalla stampa locale, un uomo sulla sessantina avrebbe riportato la rottura di alcune costole (non si sa se tre o quattro), ma anche dei morsi alle mani dopo che un delfino si sarebbe scagliato contro di lui, colpendolo ripetutamente mentre stava nuotando in una spiaggia, distante circa cinque metri dal litorale, quindi non troppo distante dalla costa. Ad assistere alla scena diversi bagnanti, fra cui un testimone che ha deciso di allertare le autorità, a cominciare dalla polizia, segnalando un incidente in località di Suishohama. Sempre nello stesso giorno un altro attacco in Giappone da parte dei delfini, in questo caso un uomo sui 40 anni che era stato morso al braccio sinistro dal mammifero marino.

DELFINI ATTACCANO BAGNANTI: “FORSE SONO STRESSATI”

Stando a quanto fatto sapere dalla polizia alla stampa, di recente avrebbe ricevuto altre sei segnalazioni dello stesso tipo, di conseguenza le autorità hanno invitato le persone ad avere la massima cautela qualora dovessero avvistare un delfino in acqua: meglio evitare l’ingresso nel mare qualora dovessero vederne uno. In ogni caso quella zona del Giappone non è nuova ad attacchi di questo tipo, visto che già l’anno scorso si era verificate delle aggressioni simili.

Resta comunque il grande dubbio: perchè i delfini stanno attaccando l’uomo a ripetizione? Al momento nessuno sa spiegarselo e i continui episodi stanno facendo preoccupare e non poco i bagnanti giapponesi. Le autorità hanno esposto dei cartelli invitando la popolazione a non avvicinarsi ai delfini e a non toccarli. Per alcuni esperti, vedere l’uomo nuotare nel loro habitat stresserebbe in maniera particolare i delfini che di conseguenza reagirebbero così aggressivamente per scacciare l’intruso.

