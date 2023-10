Delia Duran “Alex Belli a Tale e Quale? Mi dispiace che non venga preso sul serio”/ “Ho incontrato Soleil…”

Delia Duran e l’avventura di Alex Belli a Tale e Quale Show 2023

Delia Duran, ospite di SDLTV, racconta il suo amore con Alex Belli soffermandosi anche su alcuni argomenti particolari. Sempre bellissima e in splendida forma, Delia Duran ha commentato l’avventura del marito Alex Belli a Tale e Quale Show 2023. L’ex vippone, infatti, è tra i concorrenti dell’attuale edizione di Carlo Conti dove, ogni settimana, trasformandosi in un personaggio sempre diverso, riceve spesso le critiche di Cristiano Malgioglio che non concede sconti a nessuno. “Alex senza barba è inguardabile. Lo amo, però, la prima volta che l’ho incontrato era senza barba. Dopo due anni si è fatto crescere la barba e io ho insistito affinchè la tenesse”, ha svelato Delia.

“Alex si impegna tanto a Tale e Quale. Lui ha un timbro vocale molto particolare e per domificarlo ci vuole tanto esercizio e lui si impegna tanto per assomigliare all’artista che gli viene associato. Mi dispiace che viene valutato per essere un personaggio del gossip e del reality show, ma lui è un musicista e mi dispiace che non venga valutato come artista. Mi dispiace che non venga preso sul serio”, ha detto la Duran.

Delia Duran e il rapporto con Soleil Sorge

Nel corso dell’intervista ai microfoni di SDLTV, Delia Duran ha anche parlato di Soleil Sorge con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Nella casa, Soleil aveva instaurato un rapporto d’amicizia anche con Alex Belli. Dopo il reality show, tuttavia, tutto è cambiato, ma come sono oggi i rapporti?

“Io non porto rancore, perdono. Ho visto Soleil tante volte, ci siamo incontrate in alcuni posti. Ci salutiamo, non ho odio nei suoi confronti. Cerco di perdonare. Perdono ma non dimentico”, ha svelato Delia che, poi, parlando di maternità ha aggiunto – “è un argomento delicato. Volevamo avere un figlio in modo naturale ma non è possibile. Ho incontrato alcuni specialisti e mi hanno detto di dover ricorrere all’inseminazione artificiale, ma mi hanno detto che bisogna farlo in un momento di tranquillità per entrambi”.

