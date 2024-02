Delia Duran, compagna Alex Belli/ “L’amore libero? Si, in occasione del mio compleanno”

Delia Duran e l’amore libero per Alex Belli

Delia Duran è la compagna di Alex Belli. Dall’incontro al grande amore fino al successo in Italia raggiunto con la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021, l’edizione del triangolo amoroso e dell’amore libero. I due sono felicemente sposati dal 26 giugno 2021: un matrimonio non ufficiale che hanno celebrato dopo due anni dal primo incontro. “Ci siamo scambiati delle promesse sulla parola” – hanno raccontato entrambi che, parlando del loro amore, l’hanno definito un amore libero. Come coppia i due hanno partecipato anche a Temptation Island Vip mettendo alla prova il loro sentimento.

Ciao Darwin 2023, 8a puntata: Cornuti Vs Amanti/ Diretta, Madre Natura: Anna Pettinelli e Alex Belli capitani

Nonostante tutto, prosegue la storia d’amore tra i due e l’attore di Centrovetrine ha ritrovato una certa stabilità emotiva con la modella venezuelana. Il loro è un amore libero come hanno raccontato negli studi di Verissimo. ““Divertimento? Non sono mai stato da solo. Se ora dopo il Grande Fratello tornerà l’amore libero? In verità noi abbiamo sempre professato il fatto di poter essere noi stessi. Ovvero aver rapporti umani con persone che abbiamo vicino. In tre anni abbiamo vissuto una relazione canonica. L’amore libero in occasione del mio compleanno!” – ha detto Alex Belli.

Alex Belli, caposquadra "amanti" a Ciao Darwin 2023/ "Se sono mai stato cornuto? Mai dire mai"

Alex Belli e Delia Duran: “un figlio? Argomento molto delicato”

Alex Belli e Delia Duran non hanno alcun timore nel definire il loro amore libero. “L’amore non è definibile come tale, lo definisci tu. Perché l’ho definito libero? Perché noi siamo liberi. E quindi anche il fatto che la nostra modalità di vita sia particolare e di raccontarci ‘ah che bella ragazza / che bell’uomo‘. Alla fine è un game, lo facciamo ogni tanto.. Una volta l’anno” – ha detto la modella venezualana.

I due sognano di costruire una famiglia, ma stanno incontrando diversi problemi. A rivelarlo è stata proprio la modella intervistata da CasaSdl: “questo è un argomento molto delicato da spiegare perché credimi non è stato facile. Stiamo cercando di farlo venire naturale”. Non è possibile, perché non lo è. Abbiamo già avuto degli incontri con dottori, specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale. In questo periodo credimi, c’è stato stress, molto. E quando sei sotto stress meglio non farlo”. Infine la Duran ha aggiunto: “i medici mi hanno consigliato di farlo in un periodo che siamo tranquilli e sereni. In quel momento inizierà il percorso, ossia l’inseminazione. Cercherò di farlo il prima possibile perché è ancora il nostro sogno che abbiamo nel cassetto. Spero che si avveri prima o poi”.

Alex Belli: "Rifarei il Grande Fratello"/ "Ma non questo. Non entro mai in corsa all'interno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA