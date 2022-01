Delia Duran ancora sotto choc/ Jessica “Togli l’anello del matrimonio” Nathaly “Ti alzi e lo metti a Sole!”

Delia Duran si sfoga su Alex Belli con Jessica e Nathaly Caldonazzo

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 l’ingresso di Delia Duran ha stravolto gli equilibri di tutti i concorrenti. La donna, tuttavia, si è subito integrata nel gruppo, riuscendo a stringere un buon rapporto soprattutto con Manila Nazzaro, Nathaly Caldonazzo e altre donne della casa. Uno degli argomenti principali di dibattito con Delia Duran è la sua recente rottura con Alex Belli avvenuta proprio in diretta al Grande Fratello Vip 2021. Durante la notte appena trascorsa Delia Duran non ha potuto fare a meno di ripensare al comportamento di suo marito soprattutto sui social e confidandosi con le coinquiline ha detto: “Un altro tweet con l’hashtag Solex? Ma stiamo scherzando?”.

Valeria Marini si schiera con Delia “Alex deve mettere un punto a questa cosa”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 in molte tra le concorrenti si sono schierate dalla parte di Delia Duran e hanno ritenuto il comportamento dell’ex concorrente il più delle volte eccessivo, sia all’interno che fuori dal reality. Valeria Marini ha commentato: “Alex deve mettere un punto a questa cosa. Se veramente continua con questo comportamento mettici un bel punto in diretta”.

Vedendo la sofferenza di Delia Duran per la sua situazione sentimentale Nathaly Caldonazzo ha detto: “Perché non reagisci?” e Jessica Selassié le suggerisce: “Dovresti levarti l’anello del matrimonio. Non ha più un valore”, sentendo il consiglio della principessa Nathaly Caldonazzo ha detto: “Ti alzi e lo metti a Sole e dici: state bene così”.

