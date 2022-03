Delia Duran asfalta Alex Belli/ “La mia vita continua, posso vivere senza di lui”

Dopo l’uscita di Soleil Sorge Delia Duran ha fatto un bilancio del suo percorso al Grande Fratello Vip, breve ma pieno di colpi di scena, e anche di come è cambiata la sua storia con Alex Belli. Confidandosi con Barù ha ammesso di essere caratterialmente più forte rispetto a quando è entrata ammettendo anche che, qualora la sua storia con Alex Belli dovesse finire, affronterebbe la situazione in maniera differente.

La concorrente ha ammesso: “Soffrire in quel modo per Alex da un certo punto di vista mi ha fatto crescere. Se un domani non staremo più insieme non soffrirò più come prima. Non muoio più per lui” evidenziando come la sua esperienza all’interno della casa le sia servita molto: “Stando qui ho capito tante cose e sono cambiata. Io lo amo, però se non è destino me ne farò una ragione”.

Delia Duran, nuove consapevolezze su Alex Belli

Delia Duran ha riflettuto anche sul comportamento di suo marito all’interno della casa mettendo in risalto come durante il suo percorso nel reality abbia più volte esagerato: “Alex si doveva fermare prima e non arrivare a quel punto. Mi ha mandata in confusione e ho riflettuto molto. Lui non ha fatto solo una dinamica finta con Soleil, era tutto vero. Per questo sono andata in tilt e ho messo tutto in discussione”.

Delia Duran grazie alla sua esperienza al Grande Fratello Vip ha acquisito una nuova consapevolezza e forza e sul suo futuro con Alex Belli, non ha dubbi: “Se esco di qui e capisco che lui non mi piace più non soffro più come prima e lo lascio. Sono consapevole che senza di Alex la mia vita continua, io posso vivere senza di lui. Ho preso consapevolezza e questa cosa prima non la riuscivo a capire. Questo stacco fisico con lui mi è servito. Ho sofferto tanto, però so che senza di lui potrei stare se non lo amassi più.”

