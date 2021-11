Delia Duran “Bacio tra Alex e Soleil? Senza parole”/ Guenda Goria sbotta “È in crisi”

Ci risiamo. Se venerdì scorso l’ingresso di Delia Duran sembrava aver messo un punto al triangolo che la vedeva coinvolta insieme a suo marito Alex Belli e a Soleil Sorge, tempo un giorno per rimettere nuovamente tutto in discussione e aprire un nuovo capitolo di questa vicenda che ormai occupa la prima serata del Grande Fratello Vip da mesi.

Alex Belli e Soleil nuovo bacio al GF Vip al Turandot/ Sophie: "Limone da paura"

Durante la rappresentazione della Turandot di sabato, Alex e Soleil si sono dati un bacio molto appassionate che ha ben poco di chimica artistica e amicizia. Inutile dire che la reazione di Delia di fronte a queste immagini è stata piuttosto negativa. Di fronte alle domande di molti, curiosi di conoscere il suo pensiero in merito, la Duran ha replicato solo: “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!! No comment”, ha scritto Delia in una story ancora attiva su Instagram.

Alex Belli: "L'unico cog*ione che non ha celebrato l'amore"/ "Delia doveva restare…"

Anche Guenda Goria attacca Alex Belli dopo il bacio a Soleil: “Non sta proteggendo Delia Duran”

Se lei non si esprime oltre, chi invece lo fa è l’amica Guenda Goria. Di fronte alla domanda di un fan sul bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha palesato la sua rabbia nei confronti dell’attore in un messaggio poi ripostato dalla stessa Delia. Ecco le sue parole: “Dopo 24 ore che Delia è entrata in Casa e lo ha pregato di fare meno, lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trova non stia proteggendo la donna che ama.”, ha concluso Guenda. Messaggi che probabilmente Signorini questa sera mostrerà in diretta ad Alex al Grande Fratello Vip.

ALEX BELLI SI DICHIARA A SOLEIL SORGE/ La bordata di Alfonso Signorini: "Para*ulo"





