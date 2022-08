Delia Duran diventa bionda e selvaggia/ Il web l’accusa: “Vuole copiare Soleil Sorge”

Delia Duran cambia hair look ed é polemica

Possono dirsi due tra i protagonisti assoluti del Grande fratello vip 6, in primis per il triangolo amoroso condiviso nella Casa dei vipponi con l’amore conteso, Alex Belli, e ora Delia Duran e Soleil Sorge tornano al centro di una polemica web che le vede schierate dai rispettivi fandom l’una contro l’altra. Il motivo alla base della nuova querelle web? Un cambio di look inaspettato e repentino della modella venezuelana sta facendo storcere il naso a molti utenti del web, in particolare ai fan più accaniti della modella italo-americana. La promessa sposa di Alex Belli, Delia Duran, ha optato per un prolungamento della sua chioma, ma non solo. Ha deciso di passare alla tinta biondo cenere dei capelli e ad un’acconciatura selvaggia, dicendo così addio al liscio perfetto. Un look diverso insomma quello che Delia si è concessa per posare ad un nuovo shooting, i cui scatti sono ora condivisi dalla modella venezuelana via social con il popolo del web, e l’opinione generale degli utenti intanto -a margine delle immagini inedite della venezuelana- si divide a metà, dando vita ad una polemica.

Delia Duran copia Soleil Sorge? Volano accuse

Se da una parte c’è chi tra gli internauti ritiene che Delia Duran abbia palesemente riproposto lo stile wild che Soleil Sorge ha sfoggiato di recente, in particolare per le immagini promozionali della sua linea di beachwear State of Soleil, di costumi e tendenze da mare, dall’altra c’è invece chi si dichiara al settimo cielo per il nuovo look della promessa sposa di Alex Belli.

“Delia con i capelli lunghi vuole copiare Sole, ma scansati”, ha twittato al veleno contro la futura moglie di Alex Belli, un fan. “Le copie non saranno mai come gli originali (cit)” ha scritto qualcun altro, a difesa del look originale di Soleil Sorge. “Ma neanche un unghia del piede, fatti in là verso il Venezuela e restace!”, scrive poi un altro supporter dell’italo-americana. Si riaccende, quindi, la competizione tra le due modelle ed ex Grande Fratello vip 6, dopo la scelta di Soleil maturata ad un certo punto al reality di chiudere il triangolo amoroso condiviso nel gioco con l’attore che é riuscito a stregarla, pur essendosi promesso in sposo a Delia Duran. E non mancano neanche i messaggi social di complimenti destinati a Delia per il nuovo look: “Il cambio look ti rende ancora più sexy, Delia numero uno, incanto di donna”, “Che look!!! fantastica anche così, sei stupenda in tutti i modi, cambiare ogni tanto fa bene. Sei tremendamente sexy, hai un fisico al top. Mi piaci sempre ogni volta che ti guardo, non hai niente fuori posto, sei sempre impeccabile è la pura verità”, “La chioma da far invidia alla venere di Botticelli”.

