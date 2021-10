Delia Duran “Drone al GF Vip? Il messaggio è mio”/ “Fatto perché mi manca Alex Belli”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato un messaggio misterioso. A portarlo nel giardino è stato un drone, attirando la curiosità di tutti i coinquilini. Curiosità che è aumentata quando si è scoperto che non c’era alcuna firma sotto la frase d’amore portata dal cielo. “I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi!”, è il contenuto del biglietto misterioso.

I gieffini hanno allora iniziato a chiedersi chi potesse esserne il mittente: “È un messaggio in codice che potrebbe essere per ognuno di noi”, ha fatto notare Alex Belli; secondo Secondo Soleil a mandarlo potrebbe essere stata Delia Duran, proprio la moglie di Alex Belli, non essendosi i due ancora incontrati. La verità, come fa sapere il Vicolodellenews, è arrivata poco dopo, proprio con un tweet di Delia Duran: è lei, infatti, ad aver mandato il messaggio.

Delia Duran è l’autrice del biglietto misterioso arrivato al Grande Fratello Vip: la spiegazione

Delia Duran ha deciso di inviare il messaggio a suo marito Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip ma senza firmarsi. Su Twitter la modella ha scritto: “Vedo molta curiosità, quindi mi sembra corretto dirvi che il drone l’ho mandato io perché mi manca Alex. È un gesto d’amore, niente di più”. Non fa cenno Delia al rapporto che si è creato nella Casa tra suo marito e Soleil, al loro bacio e al forte feeling tra i due, né parla di gelosia. Il messaggio di Delia, però, ci anticipa che presto la vedremo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa a suo marito e chissà che in quell’occasione non si parli anche dell’amicizia con Soleil.

