Delia Duran ha scritto una lettera a Alex Belli/ Scoop di Alessi: “È arrabbiata per…”

Si continua a parlare di Delia Duran e Alex Belli nel salotto di Pomeriggio 5 News. La lite avvenuta in diretta in studio nella 33esima puntata fa discutere anche gli ospiti di Simona Branchetti, a partire da Biagio D’Anelli che si schiera dalla parte di Alex Belli e si dice certo che la loro non sia una finzione. In collegamento c’è anche il direttore di Novella2000 Roberto Alessi che lancia in anteprima uno scoop sulla coppia: “Delia ha scritto per Novella2000, nel numero che uscirà domani, una lettera aperta dove ribadisce di essere innamorata di Alex Belli ma gli dice che dovrà sudare settantasei camicie e calare le montagne per riconquistarla.” Svela dunque il motivo di tutta questa ira della Duran: “Lei è arrabbiata perché lui, mentre lei non c’era, ha continuato a scrivere questi tweet su Soleil.”

"DELIA DURAN HA BACIATO PIÙ VOLTE CARLO CUOZZO"/ Paparazzo conferma, Belli replica

Delia Duran al Grande Fratello Vip “Per scoprire cos’è accaduto tra Soleil e Alex”

Fatto sta che Delia Duran e Alex Belli continuano a far parlare di se in questa edizione del Grande Fratello Vip. La modella farà ufficialmente il suo ingresso nella Casa venerdì all’insaputa di tutti (anche se i sospetti sul suo ingresso non mancano!). Delia è molto agguerrita e dichiara di aver preso una pausa di riflessione dalla sua storia con Alex ma c’è chi, come Biagio D’Anelli, è convinto che Delia voglia entrare solo per avere la possibilità di parlare faccia a faccia con Soleil e scoprire cosa sia realmente accaduto tra lei ed Alex sotto quelle tanto discusse lenzuola del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran rifiuta collegamento in diretta "Furiosa con Alex"/ Lui lascia lo studio!Delia Duran "Alex Belli, ho sofferto cazz*, e tu te ne freghi?"/ "Prendo una pausa", Alex "Attenta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA