Delia Duran rifiuta collegamento in diretta “Furiosa con Alex”/ Lui lascia lo studio!

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più vicino e mentre i concorrenti ipotizzano, qualcuno preoccupato, che la modella possa realmente fare il suo ingresso come concorrente, nello studio va in scena un acceso scontro tra lei e suo marito Alex Belli che si porta dietro strascichi. Alfonso Signorini, chiudendo la 33esima diretta, era pronto ad aprire il collegamento finale con Delia per i saluti ma la Duran ha rifiutato di collegarsi con lui.

Il motivo? “È infuriata con Alex e non ha voluto essere con noi”, ha spiegato il conduttore, dispiaciuto. Al contempo, però, Alex non è rimasto a guardare e ha lasciato lo studio e la sua postazione. “Se l’è presa per come ha reagito Delia e se n’è andato”, ha spiegato Biagio D’Anelli, seduto al suo fianco.

Alex Belli e Delia Duran litigano ancora in diretta al Grande Fratello Vip per Soleil

Il tempo di uno spazio pubblicitario ed ecco Alex Belli tornare in studio, alla sua postazione. Signorini allora incalza: “Sai che Delia è furiosa e non vuole saperne niente di te?” Lui replica con calma: “Se è questa la sua decisione va bene, vedremo…” D’altronde i toni tra i due, poche ore prima, sono stati piuttosto accesi. Delia, dopo aver visto l’ennesimo post di Alex dedicato a Soleil, l’ha infatti attaccato in diretta: “Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie.”, ha annunciato.

