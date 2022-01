Delia Duran insulta Alex Belli “Cogli*ne”/ Scoppia la lite in diretta: “Ridicola!”

Scoppia una lite senza precedenti in diretta al Grande Fratello Vip tra Delia Duran e Alex Belli. Signorini manda in onda la lettera che Soleil ha scritto ad Alex e, successivamente, le parole di Belli per l’una e per l’altra durante l’intervista fatta in studio la scorsa puntata dal conduttore. È proprio Signorini poi a chiedere l’opinione di Delia mentre Alex è in collegamento. La venezuelana raggiunge Soleil in mistery e parte subito all’attacco quando il marito chiarisce di non voler rinunciare all’amica: “Perché devo rinunciare a una delle due? Una è mia moglie, l’altra è una mia amica!”

Delia sbotta: “Non è la cosa di condividere altre donne, è proprio la presa in giro!” A questo punto i toni si alzano e anche Alex perde le staffe, usando contro sua moglie parole forti: “Sei tu che sei ridicola! Ridicola come i teatrini che stai facendo lì dentro, sei completamente ridicola! Ripigliati e fai parlare la gente ogni tanto perché non ascolti nessuno!” Lei lascia allora la stanza con un bel: “Coglione!”

