Delia Duran “Io concorrente al GF Vip quando c’era ancora Alex”/ “Mi hanno stoppata”

Arrivano nuovi retroscena nella Casa del Grande Fratello Vip sulla relazione tra Delia Duran e Alex Belli e sulla partecipazione della modella al reality come concorrente. Pare, infatti, che Delia avrebbe dovuto fare il suo debutto da concorrente quando suo marito era ancora nella Casa. È stata proprio la Duran a raccontarlo la scorsa notte in Casa, quando alcuni dei suoi compagni d’avventura hanno continuato a manifestare dubbi su lei e Alex.

Giacomo Urtis e Delia Duran, balli hot al GF VIP/ Salvo Veneziano attacca "sì è trasformata in YouPo*rn?"

Delia ha allora dichiarato che se fosse stato tutto finto non avrebbe di certo perso 10 kg; poi ha spiegato che in realtà sarebbe dovuta entrare in Casa prima ma è stata poi stoppata improvvisamente dalla produzione. “Io sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro. Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio”, ha spiegato Delia.

"Alex e Delia sono due bugiardi, Delia ti sta truffando"/ I fan avvertono Soleil, la regia censura...

Delia Duran svela il retroscena sul suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip

Di fronte a questa ammissione, tutti hanno iniziato a chiedersi perché Delia non sia quindi più entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e abbia invece atteso altre settimane. Lei ha quindi spiegato che: “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro”. Dunque l’ingresso di Delia è stato poi posticipato, almeno stando a quanto racconta la modella venezuelana. Gli autori avrebbero dunque preferito lasciare Alex Belli in Casa da solo con Soleil, evitando l’ingresso di Delia e facendola entrare soltanto quando ormai la dinamica tra suo marito e la Sorge era ormai chiusa per l’uscita di lui dal programma.

Giacomo Urtis e Manila Nazzaro contro Alex Belli e Delia Duran/ "Tutto un circo!"

Delia “Non è stato niente..magari fosse così non sarei dimagrita 10 kg..Poi per carità mi ha chiamato Alfonso e mi ha detto ‘sei disposta ad entrare'” Ma lei non è entrata perchè come diceva Alex doveva gestire tutto,compresa sua madre che non parla italiano😉 #gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/IlpGMnLVp7 — Catia (@catiuz92) January 20, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA