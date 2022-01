Delia Duran “Io e Alex d’accordo? Dimagrita 10 kg e se venuta 3 volte”/ “Dove vado se lo lascio?”

Delia Duran ha nuovamente cambiato idea. Nella scorsa puntata, Delia aveva asserito di voler lasciare Alex Belli. Tutti erano rimasti spiazzati da questa decisione. Oggi però Delia è tornata sui suoi passi e ha chiesto un confronto con Alex Belli per chiarirsi con lui. Delia si è detta confusa e alle inquiline della casa del Grande Fratello Vip ha rivelato: “Sono in una fase di confusione ti giuro. Non so nemmeno io cosa voglio. Come faccio a non dire stop con lui? A casa sua c’ho tutto, ho tutto lì. Dove vado se lo lascio? I miei progetti, le mie cose è tutto lì. Però tesoro non è facile se ho tutto in quel posto”. Delia ha poi fatto notare che è Alex che continua a mandare messaggi a Soleil manifestando un interesse nei confronti dell’influencer: “Comunque sto vedendo che è lui che continua e non Soleil. Ho molta pazienza, perché il mio passato è stato peggio”.

Intanto Nathaly Caldonazzo aveva riferito a Delia Duran delle urla della Regina di Roma contro di lei. La Regina di Roma aveva insinuato che Delia avesse studiato tutto a tavolino con Alex Belli. Delia ha però negato asserendo: “Ah, hanno proprio urlato che eravamo d’accordo? Madonna dai, magari. E voi ci state credendo? State scherzando spero! Ma dove vivete voi? Forse magari perché non avete visto tutto quello che è successo. I fatti sono quelli che parlano, non quello che urlano a vanvera. Non c’è mai stato nessun piano studiato. Quindi secondo voi io ero d’accordo che loro due andassero sotto le coperte e fare quello che hanno fatto?! La gente sa soltanto giudicare e dire cavolate. E poi prima di tutto non sarei dimagrita 10 kg e non sarei venuta 3 volte. Sarei andata in vacanza per mesi e l’avrei lasciato fare il suo teatro”.

Delia Duran è preoccupata che gli altri concorrenti non credano alla sua versione dei fatti. Delia cerca di convincerli di non aver pianificato nulla con Alex Belli e dice: “Sarebbe stato più facile per me se fosse stato tutto un gioco. Poi cos’altro hanno detto? Non vi deve venire il dubbio e non dovete sentirvi prese in giro, perché non c’è nulla di studiato posso giurarlo. Io sto male sul serio non vedete che piango e ho gli sbalzi d’umore?”. In realtà Delia Duran ha ammesso che nel piano degli autori lei sarebbe dovuta entrare quando c’era Alex Belli nella casa. Delia Duran ha svelato infatti che voleva entrare nella casa per salvare il rapporto con il marito. Gli autori hanno però cambiato idea e hanno deciso di farla entrare nella Casa in un secondo momento. Delia ha infatti rivelato: “Io sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro. Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio”. Tutti si sono quindi chiesti come mai la gieffina non abbia fatto questa mossa e lei ha replicato: “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro”.

