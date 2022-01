Alex Belli, bigliettino nella casa per Delia Duran/ “Lasciato prima di uscire, è …”

Un rebus, simbolo dell’amore tra Alex Bellu e Delia Duran

Alex Belli non smette di stupire: ospite della live stream Instagram “Casa Chi”, ha rivelato di aver lasciato un bigliettino all’interno della casa del Grande Fratello VIP, per sua moglie, Delia Duran, una sorta di enigma: “Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo”. Poco prima, l’attore parmense ha lamentato nei confronti della moglie un trattamento ingiusto da quando è entrata. Infatti, Alex Belli si aspettava che la sudamericana difendesse la loro storia d’amore una volta entrata nella casa. In puntata, lunedì scorso ha rivendicato la relazione speciale con Soleil Sorge e in compagnia dei giornalisti di “Chi” ha confermato: “L’unica che mi difende”.

Alex Belli rivela tutto su Twitter la foto del bigliettino…

Alex Belli ha quindi lasciato un bigliettino all’interno della casa del Grande Fratello Vip e Delia Duran sa già dove trovarlo. Poco fa, l’attore emiliano su Twitter ha cercato di spiegare in cosa consiste tutto ciò, postando una foto del bigliettino: “Giusto per la cronaca: Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà!”. Palla dunque in mano a Delia Duran, la quale però nelle ultime ore non pare troppo incline a giocare, anzi. La sua reazione dopo l’aereo che i fans hanno inviato a Soleil Sorge (“Solex is real…always connected”) è stata drammatica. In lacrime, la sudamericana ha affermato di voler porre fine alla relazione con il marito.

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

