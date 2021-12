Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 2021?/ Potrebbe entrare solo se..

Delia Duran ha fatto di tutto per poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 (Anche ammetterlo palesemente a Sonia Bruganelli durante una puntata del reality) per ricongiungersi ad Alex Belli rinchiuso nella casa di Cinecittà da quasi 80 giorni.

La coppia Belli-Duran ha fatto molto discutere di sé dapprima per le accuse rivolte da Delia a Soleil Sorge, per le innumerevoli richieste da parte dell’attore di avere un confronto con sua moglie negato da lei fino all’ultimo e per finire il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 dove tra lei, Alex e Soleil sembrava siglata la pace, salvo poi essere vista tra le braccia di Simone Bonaccorsi.

Per Delia Duran non c’è futuro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021

Secondo alcuni rumors captati dal settimanale Oggi, Delia Duran potrebbe non fare mai parte del cast del Grande Fratello Vip 2021 nonostante i suoi innumerevoli tentativi, soprattutto finchè Alex Belli rimarrà in casa. Il suo ingresso potrebbe, eventualmente, aver luogo solo quando la sua dolce metà verrà eliminata.

Nulla di fatto per la coppia che intimamente ha sperato fino all’ultimo di potersi ritrovare insieme all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Anche se, qualora Delia dovesse fare il suo ingresso all’interno del reality in compresenza con suo marito, la situazione sarebbe tutt’altro che rose e fiori, soprattutto dopo le dichiarazioni di Alex Belli nei suoi confronti.

