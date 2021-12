Delia Duran e Simone Bonaccorsi, abbracci e coccole in camerino/ Poi cena insieme…

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 1° dicembre, come aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 23esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, pubblica le foto di Delia Duran, moglie di Alex Belli, in compagnia del modello Simone Bonaccorsi che il pubblico ha conosciuto durante una delle edizioni di Temptation Island Vip a cui ha partecipato con l’allora fidanzata Chiara Esposito. Le foto pubblicate da Chi sono stata scattate prima di partecipare all’evento moda HOAS condotto da Guenda Goria. Delia e Simone sono stati pizzicati all’interno di un camerino di un negozio dove si sono scambiati abbracci e coccole.

Tra i due traspare una “chimica artistica” come ha definito Alex Belli l’attrazione che ha nei confronti di Soleil Sorge. Delia e Simone, dopo aver trascorso del tempo insieme e aver partecipato all’evento di moda, hanno anche cenato insieme, ma non erano soli.

Delia Duran e Simone Bonaccorsi: cena con Guenda Goria e Mirko Gancitano

Dopo l’evento moda, Delia Duran e Simone Bonaccorsi sono rimasti insieme concedendosi anche una cena. Con loro c’erano anche Guenda Goria e Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli a cui ha recentemente fatto una sorpresa entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per rassicurarlo sul suo matrimonio.

Alex Belli, inoltre, dopo aver visto le foto in diretta, non si è mostrato preoccupato considerando Simone un amico. Quella tra Delia e Simone, dunque, pare una semplice amicizia. Dopo l’annuncio di Alex Belli che ha deciso di lasciare il GF Vip il 13 dicembre, Delia tornerà in trasmissione per spiegare il significato delle foto?

