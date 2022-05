Delia Duran, nuovo attacco a Vaporidis “È poco uomo”/ “Bruttissime parole su Lory”

Delia Duran difende Lory Del Santo e attacca Vaporidis

Torna all’attacco Delia Duran contro Nicolas Vaporidis nello studio di Pomeriggio 5 dove si torna a parlare di Isola dei Famosi. L’amica di Lory Del Santo riprende le sue difese e torna a dirsi ferita dalle parole usate da Vaporidis nei suoi confronti: “Io mi informo benissimo, ecco perché mi ha toccato. Lory ha sempre una parola buona per tutti, lei voleva entrare nel mondo di Nicolas e voleva trovare un punto di incontro con lui ma lui mai ha voluto. Quindi mi dispiace che lei venga trattata così e vengano utilizzati termini forti.” ha esordito la Duran, trovando l’appoggio di Arianna David.

“Delia dice cose giustissime, Lory è dipinta per quello che non è. Ma poi sapendo la sofferenza che porta nel cuore questa donna a cui sono morti due figli…” ha aggiunto infatti l’opinionista.

Vladimir Luxuria ‘difende’ Nicolas Vaporidis: “Sfogo dettato dalla fame”

Non si è però detta del tutto d’accordo Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha anzi voluto fare una precisazione, giustificando in parte le azioni di Nicolas: “I naufraghi vanno valutati dal momento in cui arrivano sull’Isola, non per il suo passato. Quando poi neghi del cibo a dei compagni, per loro è l’infamia più grande che possono ricevere. Anche la reazione veemente di Nicolas è dettata proprio dal cibo.”

Delia, però, ha rincarato la dose, accusando ancora Vaporidis: “Nicolas ha detto una cosa bruttissima: ‘Lei non ha fatto niente nella vita’, questo lo ritengo bruttissimo perché Lory ha una lunga carriera alle spalle. È stato poco uomo a dire questo”, ha dunque aggiunto sul finale la Duran. Che arrivi tra un due un nuovo confronto in diretta all’Isola dei Famosi?

