Delia Duran scrive a Alex Belli: “Devi riconquistarmi”/ “Dopo diventeremo genitori”

Roberto Alessi lo ha annunciato in diretta a Pomeriggio 5 News: Delia Duran ha scritto una lettera ad Alex Belli prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip. Questa, pubblicata nel numero di Novella 2000 in edicola da domani e gentilmente concessaci in anteprima, è una lettera non di accuse, come si può credere, ma di grande amore e di speranza: quella di ritrovare l’uomo che l’ha fatta innamorare tre anni fa.

Delia Duran, infatti, esordisce ricordando ad Alex il loro primo incontro: “Alex, amore mio, sono più di 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare. Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto, ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato, ed per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come «le promesse di matrimonio», perché abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra.” A mettere a dura prova il loro rapporto è stata “La experience del GFVip”, scrive la Duran.

Delia Duran ha un compito per Alex Belli: “Devi riconquistarmi, farmi vedere quanto ci tieni a me”

Delia Duran ricorda allora ad Alex Belli di aver sofferto tanto nei giorni della sua permanenza al Grande Fratello Vip e non solo per le effusioni con Soleil Sorge. “[…] ho sofferto tanto perché ero distante a te, mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare.” Svela allora che di problemi tra loro già ce n’erano: “Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo: in quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che solo noi sappiamo, ed è per questo motivo che ho tenuto duro. […] Per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità…” Arriva dunque al motivo di questa lettera: “[…] ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami, non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrami quell’Alex che ho conosciuto tre anni fa; il vero e grande uomo che sei!” Delia spera che le cose torneranno come prima perché solo così potranno fare l’altro grande passo: diventare genitori.

