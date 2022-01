Delia Duran si è rifatta il seno?/ Il prima e il dopo Alex Belli: maxi scollatura e..

Delia Duran è pronta ad annunciare il suo ingresso ufficiale nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente. Dopo l’esperienza a Cinecittà del marito Alex Belli, ora tocca a lei mettersi alla prova all’interno della casa più spiata di Italia. Dovrà dunque abbandonare, almeno per un po’, le Instagram stories e tutte le sue attività social, che solitamente la vedono protagonista di scatti esuberanti e decisamente hot. In molti si domandano se la trentatreenne abbia fatto ricorso a qualche “ritocchino” nel corso degli anni, per essere così esplosiva.

Certo è che da quando Delia ha acquisito popolarità, ha osato parecchio dal punto di vista del look, mettendo in evidenza maxi scollature ed una silhouette davvero invidiabile. Sbirciando in rete, in un confronto tra il prima e il dopo, vale a dire da quando si è messa insieme ad Alex Belli ad oggi, appaiono quantomeno alcune differenze.

Delia Duran si è rifatta il seno? Tutto tace ma…

Ebbene qualche anno fa, Delia Duran sembrava mostrare uno stile ed una forma fisica decisamente più naturale. Tuttavia non ha mai confermato né smentito eventuali ritocchi. Ciò che invece ha fatto, proprio in diretta televisiva e al Grande Fratello VIP, in una delle scorse edizioni, è stato “smascherare” Mila Suarez, ex compagna del marito Alex Belli, rivelando al pubblico che aveva rifatto il naso e il seno.

Successivamente Mila aveva raccontato di essere sottoposta alla chirurgia in accordo con lo stesso Alex, che evidentemente era favorevole e ben contento di vedere alcuni “aggiustamenti” sul corpo della sua compagna. Sarà stato dello stesso avviso anche con sua moglie Delia?

