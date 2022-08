Delia Duran “Tradito mai Alex Belli? Bello farsi le corna davanti”/ “Totti e Ilary? Non so cosa sia successo”

Grande Fratello vip 6, Delia Duran sarà una madre libera con il futuro figlio

Può dirsi una dei protagonisti assoluti del Grande Fratello vip 6, dove ha intrattenuto e appassionato i telespettatori con il triangolo amoroso condiviso con il promesso sposo Alex Belli e la “terza incomoda”, Soleil Sorge, e ora, tornata all’amore sereno con il fotografo, Delia Duran fa parlare ancora una volta di sé. Stavolta succede per uno spazio che il settimanale di cronaca rosa, Mio star, le dedica, rispetto al desiderio di allargare la famiglia con il concepimento di un figlio. Insieme ad Alex Belli i due promessi sposi sognano di avere un Belli junior, e la modella venezuelana assicura che non lesinerà insegnamenti in fatto di sessualità al figlio che sogna: “Sarò una madre libera e a mio figlio parlerò anche di sesso. Gli insegnerò che potrà essere libero di parlarmi di tutto, della vita, dello studio, della professione. Mia mamma non mi permetteva di parlare con gli adulti e gli errori più grandi nella vita li ho commessi proprio perché non avevo informazioni.”.

Insomma, nella sua famiglia si potrà parlare liberamente di qualsivoglia tema, peraltro complesso come il sesso, anche perché lei pratica a tutti gli effetti la concezione di “Amore libero” che il futuro consorte canta nel singolo rilasciato di recente. Nella Casa del Grande Fratello vip 6 la stessa Delia ha dato prova di mettere in pratica l’amore incondizionato, concedendosi al triangolo amoroso con tanto di bacio saffico scambiato con la “rivale” e “amante” di Alex, Soleil, finché la Sorge non ha deciso di chiudere il poliamore, una volta sentitasi tradita da Belli -che le ha confessato di amarla con un sussurrato “ti amo” sotto le lenzuola.

“Noi siamo due persone che si amano alla follia, ma condividiamo tutto, anche le fantasie. Mi sento libera di condividere davvero ogni cosa con il mio amore: idee, pensieri, sesso, senza dover tenere nulla nascosto”, fa sapere dal suo canto Delia Duran, incalzata sull’Amore libero con Alex Belli”. “Il vincolo è la condivisione. Insieme possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se siamo lontani bisogna portare rispetto”, aggiunge, poi, l’ex gieffina vip. E a proposito di mancanza di rispetto e quindi tradimento in amore, in questi mesi fa parecchio discutere il presunto triangolo amoroso che avrebbe visto la storica coppia di consorti Ilary Blasi e Francesco Totti sfaldarsi per la “terza incomoda” Noemi Bocchi. L’ex bomber della Roma avrebbe persino portato Noemi a una serata in cui era presente anche la moglie… Ma cosa ne pensa la Duran? «Preferirei non commentare questi pettegolezzi -dichiara la futura consorte di Alex Belli-. Posso dire solo che erano una coppia bellissima, una famiglia stupenda. Non so cosa ci sia dietro”.

Lo scorso 26 giugno 2021 con Alex Belli sono diventati protagonisti di un evento romantico, dove si sono scambiati una promessa d’amore, un mese dopo la proposta di matrimonio celebrata alle Maldive. Che Delia Duran sogni il grande passo del matrimonio all’italiana? “Si-afferma lei-ma il valore più grande è il nostro amore. Non è un documento da firmare che ci fa sentire sposati. Noi vogliamo festeggiare il nostro amore davanti a Dio e alla famiglia”.











