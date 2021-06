Delitti in Paradiso 9/ Anticipazioni episodi oggi, 27 giugno: un caso per Neville

Delitti in Paradiso 9, anticipazioni episodi oggi, 27 giugno

Porte Chiuse e Fantasmi del passato sono i titoli degli episodi in onda oggi, 26 giugno, di Delitti in Paradiso 9. La serie tv di Rai2 torna nonostante l’addio del suo protagonista la scorsa settimana e tutto quello che questo significherà per il pubblico. Quella che andrà in onda oggi intorno alle 21.10 sarà la prima puntata con l’arrivo di Neville Parker, il nuovo detective protagonista, che avrà il volto di Ralf Little. Al suo arrivo dovrà occuparsi del suo primo caso ovvero quello che sembra un suicidio, almeno secondo la polizia che sta indagando. Gli agenti sono convinti che l’uomo si sia ucciso in una camera d’albergo ma quado Neville verrà chiamato ad indagare, ecco che la prospettiva cambierà.

Delitti in Paradiso 9, Neville Parker a caccia di un assassino?

Dall’alto del suo essere un po’ sui generis, il detective dichiarerà subito che si è trattato di omicidio, nonostante la stanza in cui il cadavere è stato trovato sia stata ritrovata chiusa dall’interno. Cosa è successo allora e come è uscito il killer? Nel secondo episodio della serata di Delitti in Paradiso 9, in onda alle 22.00 circa, un istruttore di tecniche di sopravvivenza viene ritrovato cadavere. L’uomo era nei boschi e in questi giorni era impegnato proprio con un corso di formazione. Il caso viene affidato a Parker che per via del suo carattere non solo si renderà antipatico ai colleghi ma anche ai suoi superiori. Riuscirà davvero a sciogliere queste resistenze per continuare ad occuparsi della morte dell’istruttore e arrivare alla verità e al colpevole? Il resto lo scopriremo solo nel prime time di oggi, 27 giugno, quando la serie tornerà in onda con i nuovi episodi e un nuovo protagonista.

