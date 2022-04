Delitto a Cognac/ Su Rete 4 il film con Éléonore Bernheim

Delitto a Cognac, film di rete 4 diretto da Adeline Darraux

Delitto a Cognac andrà in onda oggi, lunedì 4 aprile, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Il film, girato nel 2020, è di Adeline Darraux. Il titolo originale è Meurtres à…: Meurtres à Cognac.

Protagonisti principali sono Éléonore Bernheim e Olivier Sitruk. Éléonore Bernheim è un’attrice francese che alterna il cinema (Les Misfortunes de la beauté, Kennedy and me, Les Beaux Jours, She loves her, Bis e molti altri) alla televisione dove, dal 2017 interpreta l’eroina della serie tv L’arte del crimine. Olivier Sitruk è un comico, attore e produttore francese. Debutta in una pellicola in lingua inglese nel 2008 nel film Coco Chanel. É molto attivo anche in televisione.

Delitto a Cognac, la trama del film: una cruenta uccisione

Delitto a Cognac racconta l’uccisione cruenta di un mastro cantiniere di un’importante etichetta di cognac. L’uomo viene strangolato e bruciato, ma non sembra che nessuno abbia un movente. A capo delle indagini c’è Clemetine Segonzac che, in collaborazione con Yassine Benjebbour, deve risolvere il caso.

L’indagine li porterà ad esplorare l’universo del cognac, raccogliendo indizi e cercando di saperne di più sulle grandi case di produzione, sui clienti appassionati e sui produttori minori. Inoltre, la ricerca li porterà a risolvere alcuni enigmi della storia personale di Clémentine. Come andrà a finire?

