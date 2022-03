Delitto a Tahiti/ Su Rete 4 il film con Jean-Michel Tinivelli

Delitto a Tahiti, film di Rete 4 diretto da Francois Velle

Delitto a Tahiti va in onda oggi, lunedì 28 marzo, a partire dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato sullo schermo durante l’anno 2019 e che appartiene ai generi giallo, poliziesco e drammatico. Il regista di questo film è Francois Velle mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sandra Tosello, Fabrice de Costil e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Jean-Michel Tinivelli, Leslie Medina, Alban Casterman, Pierre-Marie Mosconi, Tepa Teuru, Teresa Padovese, Eve Felli e Mano Salomon. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Samuel Narboni mentre per quanto riguarda la fotografia, è stata curata da Olivier Guerbois.

Delitto a Tahiti, la trama del film: qualcosa turba l’isola

Leggiamo la trama di Delitto a Tahiti. Teahupoo, sull’isola di Tahiti è una località dove si trovano spiagge da sogno, un mare splendenti e paesaggi incontaminati. Comunque, da tempo qualcosa di oscuro sta turbando la pace dell’isola. A quanto pare, un assassino si aggira per questa località e semina morte e calamità. Difatti, gli omicidi perpetrati da questo individuo sono particolarmente macabri e terrorizzano la popolazione. Tutti hanno paura di uscire, anche perché il serial killer potrebbe nascondersi in mezzo a loro. Mareva Umaga è una giovane poliziotta che vuole mettere un punto esclamativo a questa storia.

Quando ritrova il cadavere di un cittadino mutilato all’interno di un tempio, decide che è arrivato il momento di risolvere il caso. Le persone hanno troppa paura e la quiete dell’isola non può essere turbata a causa di queste storie purtroppo reali. Tuttavia, Mareva vuole anche nascondere le sue origini, in quanto non va fiera della sua provenienza.

Per risolvere il caso poi, questa giovane detective dovrà collaborare con l’ormai stanco detective Philippe Toussaine. Quest’ultimo ha visto davvero tanti casi e vorrebbe soltanto mettere una pietra sopra la questione. Riusciranno i due poliziotti a trovare la giusta chimica e incastrare il serial killer? A volte le coppie più strane sono quelle vincenti e possono portare alla risoluzione di casi enigmatici.

