Delitto di Pierina Paganelli/ Roberta Bruzzone: “Louis Dassilva spinto a confessare l’omicidio…”

Chi ha ucciso Pierina Paganelli? Ha provato a comprenderlo la trasmissione di Rete Quattro, Quarto Grado, dedicando ampio spazio alla vicenda dell’omicidio della povera 78enne di Rimini. Negli scorsi giorni si è tenuto l’interrogatorio a Louis Dassilva, unico indagato in questa vicenda, e al termine della lunga chiacchierata (circa 8-9 ore) con gli inquirenti, ha fatto parlare la sua consulente, la criminologa Roberta Bruzzone: “Come è andata? Piuttosto bene – ha detto – riteniamo di aver fatto quello che era giusto e di aver chiarito i punti, abbiamo avuto modo di parlare a 360 gradi della vicenda, siamo partiti da dove? Dall’inizio, dal prequel”.

Ovviamente gli inquirenti si sono concentrati sulla relazione fra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, quella che secondo chi indaga potrebbe essere un movente nell’omicidio di Pierina Paganelli: “Come sto? Tutto bene”, si è limitato a dire il ragazzo ai giornalisti presenti. Lo stesso ha raccontato agli inquirenti cosa abbia fatto quel maledetto 3 ottobre, dicendo di essere ovviamente totalmente estraneo ai fatti. “Non è mai uscito quella sera”, aggiunge la criminologa Bruzzone. Louis ha ammesso di aver toccato il cadavere di Pierina al collo e al polso per comprendere se fosse ancora viva, e stando a Quarto Grado il suo pool difensivo sarebbe riuscito a dimostrare la sua innocenza. Il programma di Rete 4 ha intervistato anche Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora di Pierina: “Loro due si sono visti dopo la morte di Pierina Paganelli? Lo sapevo ma non era nulla di premeditato. Valeria parla di complotto? Io non mi muovo dalla mia idea, è la legge stessa che garantisce per Louis fino a che non viene condannato”, dice.

PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI: “HO SAPUTO DEI VESTITI…”

Sull’ipotesi che Manuela Bianchi avrebbe preso all’insaputa i vestiti di Louis insanguinati per poi restituirli: “Io ho saputo che i vestiti li ha presi di comune accordo, io posso solo dire cosa mi è stato riferito. Chi mente? Mia sorella ha la mia piena fiducia, ma è una persona come un’altra, comunque mia sorella non mi ha detto mai alcuna menzogna”.

Loris ha poi voluto precisare una cosa su un vocale mandato da Valeria: “Questa conversazione non c’è mai stata con Manuela” e Nuzzi ribatte: “Magari è un massaggio registrato poi non mandato”, ma secondo Loris: “L’ha fatto a beneficio dei media, ci sono tante piccole cose che non tornano, come mai?”. Infine l’intervista alla criminologa Bruzzone, registrata in precedenza, che ha fatto chiarezza su alcuni punti inerenti l’omicidio di Pierina Paganelli, a cominciare dal famoso incontro registrato dalle telecamere fra Manuela Bianchi, il suo consulente Davide Barzan, e Louis Dassilva: “Durante quell’incontro Louis ha ricevuto pressioni per confessare, avrebbe dovuto confessare l’omicidio di Pierina da solo, ma lui si è rifiutato perchè continua a ritenersi estraneo ai fatti, quelle pressioni non hanno sortito alcun risultato”.

PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE: “LOUIS NON HA TOCCATO IL CORPO DELLA DONNA SE NON IN DUE PUNTI”

Bruzzone ha quindi ribadito la questione dell’interazione con il cadavere di Pierina Paganelli: “In due punti specifici, non ha toccato il sangue ne tanto meno le parti intime”. Altra questione “calda” è quella dei sopracitati vestiti di Louis dopo il suo incidente avuto pochi giorni prima l’omicidio di Pierina Paganelli: “Quando è andato in ospedale i suoi indumenti sono stati messi dal personale del pronto soccorso in un sacco, che poi sono spariti e si è scopertoche Manuela li aveva portati con se senza avvisare nessuno”.

“Manuela – aggiunge – sostiene che voleva lavarli ma questa cosa non è accaduta, visto che in seguito ha restituito i vestiti nella condizione della sera precedente, una situazione un po’ anomala, un elemento che va considerato, lo scopriremo”. Da segnalare infine le parole del consulente proprio di Manuela Bianchi, Davide Barzan, che in merito a Louis ha respinto le accuse di una richiesta di confessione, ribadendo che: “Per me Louis rimane innocente”.











