Delitto Primavalle: chi è il 17enne killer di Michelle Causo/ Sui social trap e droga

Il delitto di Primavalle, quartiere di Roma, sta tenendo gli occhi dei curiosi, ed ovviamente degli inquirenti, puntati sui notiziari. Una ragazza 17enne, Michelle Maria Causo, è stata brutalmente assassinata con 5 o 6 fendenti inflitti con un coltello da cucina, per poi essere “nascosta” in alcuni sacchi della spazzatura, trasportati con un carrello della spesa vicino ai cestini della raccolta differenziata, dove è stata abbandonata e rinvenuta su indicazione di un passante che aveva notato strani movimenti. Il presunto autore del delitto di Primavalle, attualmente unico indagato, è un coetaneo della ragazza, originario dello Sri Lanka, con il quale si frequentava da qualche tempo, ma apparentemente non con intenti amorosi.

Chi è il 17enne autore del delitto di Primavalle

Non ci sono, insomma, ancora conferme sull’autore del delitto di Primavalle, anche se tutti i sospetti vertono attorno al 17enne amico di Michelle Maria Causo. Il ragazzo, infatti, oltre ad essere stato individuato da alcuni passanti mentre trasportava il corpo della ragazza (che non è noto se abbiano già proceduto all’identificazione), è stato trovato dagli inquirenti con le scarpe sporche di sangue, sul quale sono ovviamente partiti subito gli accertamenti, ed è stato arrestato già nella tarda serata di ieri.

Le informazioni personali sul 17enne arrestato per il delitto di Primavalle non sono state rese pubbliche, per ora, ma alcuni utenti di TikTok sono riusciti a risalirci, probabilmente amici o conoscenti della vittima. Stando a quanto appreso da alcuni media italiani, il 17enne è originario dello Sri Lanka, ma è nato e cresciuto nel quartiere romano in cui ha probabilmente commesso l’omicidio. Sui suoi profili social emerge il classico ritratto di un giovane che segue la trap, al punto da aver pubblicato anche una sua canzone, oltre ad alcune collaborazioni con artisti emergenti. Dalle foto del presunto autore del delitto di Primavalle, inoltre, appare evidente lo stile di vita del trapper, dedito alle droghe leggere, che peraltro spacciava anche tramite gli stessi profili social. Su Instagram un trapper, ma su TikTok un cuore infranto, probabilmente da una precedente relazione con tale “Gaia”, alla quale, scrive, “ho dato un amore che nessun altro ti poteva dare ma non lo capisci e tutto quello che stai facendo, dopotutto questo lo capirai solo un giorno, un giorno in cui ti renderai conto di quanto faccia schifo il mondo lì fuori”.

