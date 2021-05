Della Gherardesca vs Ceccardi “Omofobia nella cultura di Destra”/ Lei: “Ti querelo!”

Scontro televisivo tra Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, e Costantino Della Gherardesca, conduttore, opinionista e scrittore: il ring scelto per l’occasione è quello di “Piazzapulita”, trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli, andata in onda nella serata di ieri, giovedì 6 maggio 2021. Oggetto della contesa, il chiacchierato e dibattuto Ddl Zan. A prendere la parola è stato l’ex giudice de “Il Cantante Mascherato”, dicendo: “C’è una quantità gigantesca di suicidi da parte di adolescenti, di cui giustamente non parlano i telegiornali per paura che si verifichino comportamenti imitativi in società e sono giovani omosessuali vessati”.

Malattia Costantino Della Gherardesca, disturbi psichiatrici/ GAD e agorafobia

“Dopodiché – ha proseguito – nel Ddl ci sono anche le persone con disabilità. Francamente mi chiedo come facciano le simpaticissime persone della Lega a essere contrarie di fronte a una legge che tutela e dà delle aggravanti a chi compie atti di violenza verso soggetti con disabilità. Queste leggi che tutelano le cosiddette ‘minoranze’ esistono in tutti i Paesi europei, eccetto Italia, Polonia e Ungheria”.

Costantino della Gherardesca/ "Reagivo al bullismo vestendomi da donna"

DDL ZAN, SCONTRO CECCARDI-DELLA GHERARDESCA

Susanna Ceccardi ha quindi replicato a Costantino Della Gherardesca nell’ambito del programma di La7 “Piazzapulita”, asserendo quanto segue: “Rinnovo innanzitutto la simpatia nei confronti di Costantino. Ieri, però, parlavo con un amico, capogruppo della Lega di Viareggio e dichiaratamente omosessuale. Lui contesta questo disegno di legge perché viene portato avanti soprattutto dalle associazioni gay di Sinistra, in quanto va a modificare l’impianto della legge Mancino, creando un’aggravante sui reati di opinione”. Frasi dinnanzi alle quali Della Gherardesca ha commentato stizzito: “L’omofobia è radicata nella vostra cultura”. Un’affermazione alla quale Ceccardi non ha esitato a rispondere: “Questo che hai detto è molto offensivo e passibile di querela! Non puoi dire che l’omofobia è radicata nella mia cultura. Allora domani, magari, in un comizio, dicendo che sei contro la pratica barbara dell’utero in affitto, potresti essere soggetto ad aggravante, grazie proprio al Ddl Zan“. La discussione è quindi proseguita tirando in ballo gli altri ospiti presenti in studio, con la Ceccardi che ha successivamente minacciato di andarsene dalla trasmissione.

LEGGI ANCHE:

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA/ “Dimagrito per via dell’apnea notturna, ora è tornata…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA