DELTA/ Lo Cascio e Borghi brillano nel thriller di Vannucci

La produzione Groenlandia è ormai sinonino di garanzia. Tanti gli esempi che possiamo fare, uno di questi è finalmente arrivato in home video dopo il passaggio nelle sale: parliamo di Delta diretto da Michele Vannucci, tra le sorprese della passata stagione cinematografica. Presentato in anteprima nella sezione Piazza Grande del Locarno Film Festival 2022, il film è ora disponibile in Dvd ed. CG/Adler e On Demand.

SINOSSI – Il delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia, che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del delta, scoprendo la loro vera natura in un duello che non prevede eroi.

Con Delta il regista Michele Vannucci conferma ancora una volta il suo talento. Firma infatti un noir eccellente ambientato nel delta del Po, una sorta di western nebbioso che ripercorre le tappe di uno scontro all’ultimo sangue. Un’opera originale da questo punto di vista, che esplora territori inediti. E lo fa con il talento di due interpreti semplicemente straordinari: Borghi ritrova un personaggio burbero, mentre Lo Cascio si trasforma completamente per dare vita a un’interpretazione senza precedenti.

