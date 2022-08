Demet Özdemir di DayDreamer ha sposato Oguzhan Koc/ Can Yaman assente, ecco perché

Demet Özdemir ha sposato Oguzhan Koc: le nozze a Istanbul

Demet Özdemir, l’attrice turca della nota soap opera “DayDreamer – Le ali del sogno” con Can Yaman, ha sposato il fidanzato Oguzhan Koc. I due attori avevano già pronunciato il fatidico “sì”: le prime nozze si sono tenute in Germania, le seconde in Italia con il rinnovo delle promesse. È infine in Turchia, domenica 28 agosto, la coppia ha celebrato la tradizionale Notte dell’Hennè. La coppia ha rimandato di qualche giorno la cerimonia, inizialmente prevista per il 25 agosto, a causa di alcuni violenti temporali che hanno colpito la zona. Il matrimonio si è svolto in un lussuoso palazzo nel prestigioso quartiere Seriyer di Istanbul, con un panorama mozzafiato sullo Stretto del Bosforo. Demet Özdemir si è cambiata per ben tre volte: da un sinuoso abito a sirena per il rito civile, a un look in pieno stile hippie per la festa.

Can Yaman e Francesca Chillemi al Festival di Venezia/ Data e perché in coppia...

Can Yaman: assente alle nozze di Demet Özdemir

Demet Özdemir e Oguzhan Koc fanno coppia da un po’ di tempo ma sono usciti allo scoperto soltanto un anno fa. Prima del loro fidanzamento si era vociferato di un possibile flirt tra Demet Özdemir e Can Yaman, protagonisti della soap opera “Daydreamer – Le ali del sogno”. Come riportato da Fanpage, al matrimonio di dei due attore erano presenti diversi colleghi della soap opera, tranne Can Yaman. Sembra che l’attore turco non abbia partecipato alle nozze dell’ex collega per impegni di lavoro. Yaman, infatti, è atteso anche alla Mostra del Cinema di Venezia nei prossimi giorni, insieme a Francesca Chillemi per presentare la fiction “Viola come il mare”, in onda da venerdì 30 settembre su Canale 5.

Can Yaman é il nuovo Kabir Bedi al Festival del Cinema di Venezia/ Data e premiazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da سریال بین من و دنیا🤍 (@dunyayla_benimaramda)

LEGGI ANCHE:

É Can Yaman mania / Il nuovo video spoiler di Viola come il mare manda i fan in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA