Demet Ozdemir scorda Can Yaman e l’ex marito Oguzhan Koc?/ Il viaggio d’amore é con Dj Sergio

Demet Ozdemir volta pagina in amore: esplode il gossip sulla fiamma top secret di Can Yaman ed ex moglie di Ozughan Koc

É tra le attrici di fama internazionale più amate in Italia, Demet Ozdemir, che ora potrebbe aver dimenticato Can Yaman e Oguzhan Koc, per amore di Dj Sergio. L’indiscrezione del momento vedrebbe, infatti, l’attrice turca sentimentalmente coinvolta da una nuova conoscenza, che l’avrebbe sospinta a soggiornare in una delle mete turistiche più amate nel mondo, ossia la Grecia.

Questo, sulla scia della speranza dai fan in Italia dell’attrice e il collega Can Yaman, maturata sull’ufficializzazione della presunta lovestory tra i beniamini attori dell’amata fiction, Daydreamer. Negli anni, anche dopo lo spazio e il tempo del set condiviso per le riprese della popolare fiction Daydreamer, Can e Demet sono stati beccati insieme e in atteggiamenti intimi tra loro. Come l’ultimo avvistamento che farebbe ora ben sperare i fan sulla conferma di una lovestory dei due attori, passati alla cronaca rosa come “amanti clandestini”, anche a discapito del matrimonio della turca. Demet Ozdemir é reduce dalla fine del matrimonio con il cantante turco Oguzhan Koc, il che riaccende il gossip sul conto della vita sentimentale dell’attrice, che é ora braccatissima dai paparazzi.

Dj Sergio é il presunto nuovo amore di Demet Ozdemir

E a quanto pare sembra non ci sia alcuna possibilità, per Oguzhan e Can, di conquistare il cuore della bella e talentuosa attrice, che é in attività online su Netflix per il suo film Tattiche d’Amore 2. Nel mezzo della promozione del nuovo film, intanto, Demet Ozdemir é protagonista di un avvistamento in Grecia, sulla scia di alcune clamorose indiscrezioni che la vedrebbero protagonista di una conoscenza intima avviata con Dj Sergio.

A quanto pare la turca Ozdemir avrebbe scelto di acquistare una maxi villa sul territorio greco, dal valore di un milione di euro, perché intenta a trascorrere le vacanze nella meta turistica preferita. E in Grecia, inoltre, risiederebbe il motivo principale per cui Demet Ozdemir potrebbe non pensare affatto al presunto amore top secret Can Yaman e all’ex marito Oguzhan Koc. Pare che Demet sia alle prese con una nuova frequentazione intima, meglio noto come Dj Sergio. Si tratta di un fascinoso deejay in attività nei locali più esclusivi della Grecia. I presunti protagonisti del nuovo flirt del momento si sarebbero incontrati per l’occasione di un evento e ad avvalorare il sospetto sulla loro liaison é ora un curioso particolare che trapela nel web: i due si seguono a vicenda su Instagram e tra loro non mancano interazioni social di dominio pubblico, come in particolare i like! Che Demet Ozdemir abbia ritrovato l’amore? Chissà.

