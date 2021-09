Demi Lovato choc “Ho incontrato gli alieni”/ “Un cerchio blu: esperienza incredibile”

Demi Lovato sostiene di aver avuto un incontro ravvicinato con gli extraterresti, in California. La confessione dell’artista è avvenuta in occasione dell’intervista che ha rilasciato per E! News Daily Pop: “Ci trovavamo nel deserto e io ho visto questo cerchio blu a circa 50 piedi di distanza da me. Si trattava di qualcosa di fluttuante, forse a 10-15 piedi di altezza, che pareva mantenere una certa distanza rispetto a me. È stata un’esperienza bellissima ed incredibile”. Per descrivere la sua esperienza la popstar ha commentato: “Hai un sentore e all’improvviso quel tuo sentore viene confermato. A quel punto la tua realtà è completamente cambiata”.

Demi Lovato “Sono non binaria, datemi del 'loro'”/ Video coming out: “Giorno felice”

La rivelazione sugli alieni coincide con la promozione della serie tv che andrà in onda prossimamente sulla piattaforma Peacock Tv dal titolo Unidentified with Demi Lovato che si pone l’obiettivo di “scoprire la verità sui fenomeni UFO”.

Demi Lovato, il successo ritrovato dopo l’overdose

Demi Lovato con questa serie tv ha ritrovato nuovamente il successo dopo l’overdose che l’ha portata ad un progetto di rinascita lungo due anni. Dopo aver fatto incetta ai Grammy Awards 2020 la cantante ha intenzione di riprendersi la scena con diversi progetti che riscontrano molto successo da parte del pubblico.

Demi Lovato e Max Ehrich si sposano/ Anello e proposta finiti sui social...

Unidentified with Demi Lovato che vedrà protagonisti, oltre la cantante, sua sorella Dallas e il suo amico Matthew Scott Montgomery, arriva sugli schermi dopo la docu-serie sulla sua vita e sulla sua esperienza con la droga intitolata Dancing with the devil frutto delle riprese realizzate durante il tour interrotto nel luglio del 2018 Tell me you love me. La docu-serie è disponibile su Youtube dallo scorso aprile.

LEGGI ANCHE:

DEMI LOVATO/ Canta l’inno nazionale e inaugura il Super Bowl 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA