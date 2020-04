Demi Moore bionda in Brave New World/ Irriconoscibile nel trailer della nuova serie

Pubblicità

Demi Moore, 57 anni, torna protagonista nella nuova serie “Brave New World” ispirata all’iconico romanzo di Aldous Huxley del 1932 “Il mondo nuovo”. La possiamo vedere in una versione del tutto nuova, biondissima e quasi irriconoscibile, nel primo teaser della serie pubblicato da Peacock Tv. L’attrice interpreta Linda, madre del protagonista, Alden Ehrenreich, che veste i panni dell’outsider John the Savage. Ma di cosa parla questa nuova serie? Brave New World immagina una società utopistica che è riuscita a raggiungere la pace e la stabilità. Un obiettivo raggiunto proibendo monogamia, privacy, soldi, famiglia e storia. La storia in alcuni casi si allontana leggermente dal romanzo di Huxley rendendo protagonista l’outsider John the Savage, personaggio secondario del libro, e affidando il ruolo ad Alden Ehrenreich.

Demi Moore, l’ultimo gossip su Bruce Willis

Di recente Demi Moore è stata protagonista di un gossip secondo il quale potrebbe esserci un riavvicinamento all’ex marito Bruce Willis, attualmente sposato con Emma Heming. Un’indiscrezione che ha scatenato molte reazioni tra i fan ma che è stata poi smentita da persone vicine alla coppia. “non c’è assolutamente alcun problema tra i due”, è stato infatti detto di Bruce e Emma, “Va tutto alla grande”, si è poi detto. Inoltre la fonte ha fatto sapere che “Demi ed Emma sono molto vicine e tutti e tre vanno d’amore e d’accordo come una grande famiglia allargata”. Nessun ritorno di fiamma, dunque, per Bruce Willis e Demi Moore, tra i quali rimane comunque un rapporto sereno.





