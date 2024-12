Libera 2 ci sarà? Lunetta Savino si sbilancia sulla fiction di Rai1: “Mi auguro il seguito”

Manca poco all’ultima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino che vede nel cast anche Matteo Martari, Gioele Dix e Daisy Pieropan ed in molti sul web e non solo si chiedono se Libera 2 ci sarà, se si farà una seconda stagione incentrata sulla figura della giudice Libera Orlando e su tutti i protagonisti che le gravitano attorno. A questa domanda non c’è una risposta ufficiale ma l’attrice pugliese, intervistata da Tv Talk, si è sbilanciata in senso favorevole: “Mi auguro possa esserci un seguito.” E dunque se un seguito ci sarà lei rimarrà la protagonista assoluta.

Oltre le parole di Lunetta Savino, c’è anche un altro aspetto che lascia ben sperare che Libera 2 ci sarà, gli ottimi ascolti. Le prime tre puntate andate in onda ogni martedì e sfidando anche il Grande Fratello 2024 hanno ottenuto una media di di 3,3 milioni di telespettatori ed il 18,4% di share. Tali ascolti non solo hanno permesso alla fiction di Rai1 di vincere sempre la sfida della prima serata ma anche lasciato ben sperare che si possa fare una seconda stagione. Per sapere con esattezza se Libera 2 ci sarà occorrerà attendere maggiori informazioni.

Anticipazioni Libera 2: quando va in onda e possibili intrecci di trama

Partendo dal presupposto che ci sono buone possibilità che Libera 2 ci sarà, anche se manca la certezza ufficiale, possiamo addentrarci nel fare alcune ipotesi sulla trama. L’intera prima stagione si è basata sulla misteriosa morte di Bianca, figlia della protagonista e lo scoprire la verità su chi l’ha uccisa e perché. Il prossimo ciclo di puntate invece, potrebbe incentrarsi su un nuovo giallo che attraverserà tutta la stagione, oppure dedicarsi a dei casi di puntata, esplorando il mestiere del giudice e le dinamiche all’interno del Tribunale, ponendo sempre l’attenzione sulla figura della giudice Orlando. Fornite delle possibili anticipazioni Libera 2 non resta che ipotizzare quando potrebbe andare in onda. Le riprese potrebbero iniziare nel corso del 2025, e le nuove puntate di Libera 2 potrebbero andare in onda tra l’autunno e l’inverno 2025 o nei primi mesi del 2026.