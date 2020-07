Demo Morselli fuori da I Fatti Vostri/ Colpa di Magalli? Marcello Cirillo…

Una vera e propria rivoluzione ha investito I Fatti Vostri che nella prossima edizione, nel palinsesto 2020/2021, tornerà con Giancarlo Magalli e tanti volti noti costretti a rimanere in panchina. Tra questi ci sarà anche Demo Morselli. Proprio nei giorni scorsi si è parlato di una squadra tutta nuova con l’esclusione di Roberta Morise dal cast dopo due anni di militanza, e quella di Demo Morselli e i suoi musicisti. Secondo i primi rumors pubblicati da Blogo sembra che al loro posto potremo trovare l’orchestra Palatresi ma non ci sono dettagli su questa rivoluzione. A dire qualcosa a riguardo è Marcello Cirillo che ospite da Francesco Fredella nel digital space ViaRadio di RTL 102.5, parlando del nuovo scontro tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, spiega proprio con il comportamento di quest’ultimo il “licenziamento” di Demo Morselli.

MARCELLO CIRILLO CONFERMA CHE DEMO MORSELLI NON SARA’ A I FATTI VOSTRI

Proprio Marcello Cirillo in esclusiva ha rivelato: “Non ci saranno tutti i musicisti che già soffrivano prima.. prima è stato parcheggiato per un po’ adesso in modo permanente, l’anno prossimo non ci sarà”. Come l’ha presa? “Demo l’ha presa come una persona che si ritrova a non avere più un futuro, non abbiamo concerti e quindi rimarrà a casa tutto il prossimo anno, noi siamo stati colleghi, poi amici e fratelli”. Marcello Cirillo torna a sorridere quando si parla di una possibile reunion dei due con Adriana Volpe magari proprio ad Ogni Mattina su TV8 che il musicista commenta: “Magari! Ci sarebbe un ambiente disteso e allegro”.



