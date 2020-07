Stefania Orlando e Marcello Cirillo Vs Giancarlo Magalli/ “Ha torto marcio”

Il coraggio di Adriana Volpe non ha fatto altro che sollevare un polverone di polemiche contro Giancarlo Magalli reo di aver stuzzicato nuovamente il can che dorme con il risultato che tutti oggi abbiamo davanti agli occhi. La voglia di “zittire” Adriana Volpe non ha fatto altro che peggiorare una situazione già precaria e un po’ spinosa e sono molti quelli che oggi, dopo l’arringa della conduttrice in difesa delle donne e del suo lavoro, hanno preso le parti di quest’ultima contro Giancarlo Magalli. Il primo, manco a dirlo, è proprio Marcello Cirillo che più volte si è detto dalla parte della collega e amica e che oggi, tra i commenti su Instagram, scrive: “Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stai in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo “finalmente solo al comando” dopo l’inspiegabile allontanamento di demo morselli prima momentaneo e poi definitivo, e con lo share che crollava e riprendendosi solo un po’ con il salva ascolti PAOLO FOX”.

STEFANIA ORLANDO CONTRO MAGALLI SI ALLEA CON ADRIANA VOLPE E…

Ancora una volta il tema centrale per Marcello Cirillo sembra essere legato agli ascolti e a quello che è successo dietro le quinte de I Fatti Vostri in questi anni, ma ha regalare una visuale inedita sulla questione è una ex protagonista che mai ha davvero preso posizione in questa questione come lei stessa ammette. Di chi si tratta? Di Stefania Orlando, ovvio. La bella conduttrice ha scritto in risposta ad Adriana Volpe: “Cara Adriana, non ho mai voluto espormi in questa diatriba tra te e Giancarlo perché voglio bene ad entrambi, però con quest’ultimo gesto il tuo ex collega ha varcato ogni limite ed è passato di default nel torto marcio. Da donna a donna, amica e collega (che ho avuto modo di rivalutare nel tempo, ci conosciamo dal 1994) sono dalla tua parte”.



