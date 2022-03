Denis Dosio a La Pupa e il Secchione?/ E’ nello stesso albergo di Francesco Chiofalo…

Denis Dosio potrebbe a breve tornare in televisione e l’indizio lo ha svelato lo stesso influencer italo-brasiliano. La star del web, come riferisce il portale ilvicodellenews.it, ha pubblicato nelle scorse ore delle stories in cui ha mostrato di essere in una stanza d’albergo. Fin qui tutto normale se non per il fatto che, nello stesso hotel sembrerebbe esservi anche Francesco Chiofalo.

Denis Dosio portato via dalla polizia? "Nudo nel bosco con un amico"/ "Ho paura…"

Cosa c’è di male potrà quindi chiedere qualcuno e la risposta è semplice: l’ex tentatore e concorrente di Temptation Island è uno dei concorrenti ufficiali de La Pupa e il Secchione, di conseguenza non è da escludere che anche Denis Dosio possa entrare nel programma che prenderà il via ufficialmente domani, martedì 15 marzo 2022, e che sarà condotto per la prima volta da Barbara D’Urso. “L’italo brasiliano è dunque un personaggio eccentrico, che fa molto discutere e sicuramente il suo ingresso tra i pupi non lascerà indifferente il pubblico!”, sottolinea ilviceodellenews.it, che poi aggiunge: “Sembrerebbe che la sua convocazione sia molto recente, avrà forse sostituito qualcuno che all’ultimo ha dato forfait? Domani lo scopriremo!”.

Denis Dosio è fidanzato?/ All'anima gemella preferisce Onlyfans: "Viva la follia"

DENIS DOSIO A LA PUPA E IL SECCHIONE? LE ULTIME SUE “DISAVVENTURE”

Denis Dosio ha fatto recentemente parlare di se per una disavventura, un arresto da parte della polizia per atti osceni in luogo pubblico, dopo che lo stesso è stato beccato seminudo con un suo amico in un bosco.

Fortunatamente il tutto è finito nel migliore dei modi, ma non è di certo la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip finisce sotto i riflettori. Recentemente, ad esempio, aveva fatto parlare di se per alcune sue foto osè pubblicate sul suo profilo di OnlyFans, il social “vietato ai minori”, mentre, proprio nella precedente edizione del reality show di casa Mediaset, era stato squalificato per alcune parole che gli autori avevano ritenuto essere una bestemmia. In quell’occasione Denis Dosio pianse a dirotto saputo dell’eliminazione, una scena che commosse i telespettatori.

Denis Dosio e le patatine nel cu*o/ "Il mio amico era in fila per comprare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA