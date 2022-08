Denis Dosio, il nuovo singolo “Gol Gol Golazo”/ La collaborazione con una star internazionale…

Denis Dosio sgancia il nuovo singolo in collaborazione con Osmani Garcia

Gran colpo per Denis Dosio, che torna sulla scena musicale con una collaborazione artistica piuttosto prestigiosa. Influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip e protagonista della scorsa edizione de La Pupa e il Secchione Show, nella sua carriera ha anche sperimentato un’esperienza da cantante diventando seguitissimo sui social. Da Fatti a regola d’arte a Non mi tocchi, da Fammi sbagliare a Soli, sino all’ultimo singolo fresco di uscita e intitolato Gol Gol Golazo.

La canzone è già disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming e vanta la collaborazione con un artista internazionale: Osmani Garcia. Rapper e cantante cubano, ha conosciuto il grande successo con il brano El Taxi in duetto con Pitbull, che l’ha consacrato nella scena musicale internazionale. Un nome dunque non indifferente e dall’elevato calibro, che vede al suo fianco la partecipazione di Denis Dosio in un brano fresco, energico e che richiama i ritmi latini, pronto dunque a farci ballare questa estate.

Denis Dosio canta il nuovo singolo: il video condiviso su TikTok

La prima esibizione ufficiale sulle note di Gol Gol Golazo è arrivata sul palco di Nicky Jam, di cui Denis Dosio ha aperto il concerto. L’influencer a sorpresa ha presentato per la prima volta al pubblico questo nuovo brano arricchito dalla prestigiosa collaborazione con Osmani Garcia. Il video della performance è stato condiviso dallo stesso Dosio sul proprio profilo TikTok. Un grande successo per lui, che di fatto spazza via le polemiche che l’hanno visto coinvolto negli ultimi giorni contro Paola Di Benedetto.

La conduttrice radiofonica ha infatti scagliato la sua rabbia contro l’influencer durante una diretta su Twitch. Immediata la reazione di Dosio, che l’ha accusata di essere “povera umanamente“ e l’ha attaccata: “Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? proprio da te? Tu che nutrivi tanta mia stima“.

