Denis Dosio innamorato di Nicole Di Mario?/ “Ha i requisiti che mi piacciono…”

Nel corso della serata viene mandata in onda una clip in cui si emerge il forte legame e l’affinità che si è creata tra Denis Dosio e la sua secchiona, Ilaria Bruni. Lei è molto emotiva e dopo aver ricevuto dei voti bassi per la performance della scorsa puntata ha avuto qualche momento di sconforto, ma il pupo è riuscito a consolarla e a darle la giusta forza. In studio Federico Fashion Style – che ha dato un due alla secchiona – sostiene che Denis non abbia aiutato abbastanza a Ilaria nel corso dell’esibizione della puntata precedente e lo invita a impegnarsi di più. In ogni caso, non scatta la discussione, ma Denis e Ilaria accettano di buon grado le critiche vedendole come qualcosa di costruttivo. Inoltre, insieme ai pupi Francesco Chiofalo e Alessio Tripi, Denis sta cercando di aiutare il secchione Alessandro De Meo a diventare più pupo, così, forse da riuscire a conquistare, Emy Buono. Nella clip mandata in onda si vede come i quattro si allenino insieme, diano consigli comportamentali, alimentari e di stile ad Alessandro, che gli è molto grato. Denis partecipa poi alla prima manche dello Zucca Quiz contro Ivan Vettorello e Nicole Di Mario, che ne escono vincitori.

Nel corso della puntata il pupo è nuovamente coinvolto nella questione Emy Buono: la pupa è interessata a Denis, che tuttavia sta legando molto anche con Nicole Di Mario. La conduttrice manda in onda un video in cui viene mostrata la gelosia di Emy poiché Denis parla molto con la pupa bionda. La pupa di Alessandro De Meo cerca di provocare in tutti i modi Denis, anche facendo un idromassaggio con lui, tuttavia pare che Dosio sia più attratto da Nicole. In studio Emy sostiene di volerlo conquistare a tutti i costi, andando anche contro Nicole, e Denis si limita a ridere. Durante le nomination Denis Dosio e Ilaria Bruni danno il loro voto a Mila Suarez e Mirko Gancitano non per mandarli al Bagno di Cultura ma per far capire che la coppia non si sta vivendo l’esperienza nel modo migliore a causa dell’atteggiamento di Mila verso Mirko. I due non ricevono nessun voto e proseguono la partecipazione a La pupa e il secchione show.

Denis Dosio è sempre più protagonista della nuova edizione della Pupa e il Secchione show. La scorsa settimana Emy Buono aveva ammesso di essersi invaghita da Denis Dosio che però aveva preso le distanze: “E’ nata sicuramente una bellissima amicizia, ma come le ho detto io sono una persona che guarda molto anche la testa e l’intesa mentale. E’ sicuramente una bella ragazza, non c’è bisogno che lo dica io. Il mio obiettivo qui, come ho detto ad Alessandro, è quello di mettermi in gioco per renderlo pupo e aiutarlo a conquistare eventualmente Emy, ma non mi nego una bella conoscenza con Emy nonostante ci sia questo suo infatuamento. Mi dispiace vederlo soffrire e mi sono tirato un po’ indietro”.

Denis Dosio non è invece indifferente a Nicole Di Mario: “Non so se Nicole potrebbe essere la persona che mi interessa. Sicuramente ha i requisiti che mi piacciono. Nicole è più empatica, è quella ragazza che sa ascoltarti, è elegante, fine, femminile“. Anche se, aggiunge: “Magari questi aggettivi mancano ad Emy, ma ne ha altri che magari mancano a Nicole! Sono davvero in un pasticcio”.











