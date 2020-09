Denis Dosio/ “Posso non mangiare se è un problema”: è scontro sul cibo (Grande Fratello Vip)

Nella Casa del Grande Fratello Vip non mancano le tensioni legate al cibo e questa volta ad essere coinvolto nelle discussioni è stato anche il concorrente più giovane, Denis Dosio. Il popolare influencer 19enne ha dovuto fare i conti con le diatribe legate proprio al cibo a loro disposizione dopo la perdita della prova budget nel corso dell’ultima puntata del reality che ha avuto come conseguenza diretta una riduzione della spesa. E così, durante la preparazione della cena Denis si è ritrovato a chiedere di sostituire la sua porzione di pasta con del riso, provocando però il malcontento degli altri Vip che, pur senza negare il cambio di portata, hanno fatto notare a Dosio l’importanza di adeguarsi alla scelta del menù comune. Un consiglio che è venuto fuori soprattutto dopo il precedente scontro che i concorrenti hanno avuto con Franceska Pepe sempre sulla medesima questione. A prendere a cuore la vicenda del più giovane del gruppo è stato Francesco Oppini, che con fare fraterno ha compreso la sua delusione ed ha deciso di avvicinarsi e parlargli: “Abbiamo fatto un discorso a Franceska e vale per tutti, non si possono avere due pesi e due misure”, ha spiegato al ragazzo. Quindi gli ha consigliato di adeguarsi di più per il quieto vivere. Denis tuttavia si è sentito ulteriormente attaccato ed ha quindi replicato a muso duro: “Ragazzi non voglio creare queste dinamiche, posso anche non mangiare se è un problema”.

DENIS DOSIO, SCONTRO SUL CIBO: INTERVIENE FRANCESCO OPPINI

Denis Dosio non ha preso di buon grado il rimprovero del resto dei coinquilini sulla questione cibo, mostrandosi durante la cena particolarmente ostile. E’ stato ancora una volta l’amico Francesco a parlare con lui cercando di smorzare le tensioni finora accumulate. “Tu sei educato e secondo me puoi capire perchè ti reputo maturo, non c’è bisogno di fare discussioni per il cibo!”. A quanto pare però il ragazzo sarebbe rimasto particolarmente colpito dallo scontro con il resto del gruppo su questo argomento e non si è fatta attendere la sua replica amara: “Ma io non creo mai problemi, se c’è in più prendo se no non obbligo gli altri, ma nessuno mi deve dire cosa mangiare”. Il protettivo Oppini però gli ha fatto notare di essere in errore: “Sbagli, perchè si decide insieme e se te lo dico è perchè non voglio che ti vengano addosso”. I due amici sono rimasti a lungo in silenzio, sul divano, a riflettere e ad aggiungersi poi alla discussione è stato anche Andrea Zelletta che ha cercato di far ragionare il giovane influencer: “Non ce ne viene niente a noi, te lo diciamo per evitare discussioni inutili”. Il confronto è stato evidentemente troppo forte per Denis, che ha preferito poi allontanarsi dal resto dei compagni nascondendo le lacrime.



