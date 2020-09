Denis Dosio, trucchi per aumentare follower?/ Busta choc, D’Anelli “profilo falsato”

Il giovane Denis Dosio, attuale concorrente del Grande Fratello Vip è stato il protagonista del contenuto della “busta choc” di oggi, svelata da Barbara d’Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. Prima di rivelare il contenuto della scottante busta gialla, la conduttrice ha voluto ripercorrere una confidenza molto dolorosa che il giovane influencer ha fatto nella Casa del GF Vip, relativamente agli episodi di bullismo vissuti sui social e non solo, fino all’esplosione del “fenomeno Dosio”, con migliaia di follower. “Denis secondo me fuori dai social è una persona stra sensibile, buona, appare sui social presuntuosa ma nella Casa adesso scoprono com’è davvero”, ha commentato il fratello presente nello studio di Domenica Live. Al momento della busta choc, la conduttrice ha svelato che il contenuto riguarderebbe proprio Denis e avrebbe a che fare con immagini e grafici portati da Biagio D’Anelli, anche lui presente in studio. “Mi sono sentito con lui il giorno prima di entrare al GF, so anche che è una brava persona, qui si analizza il suo percorso come influencer. Da un’analisi del suo social, è emerso che il profilo sarebbe falsato”, ha rivelato l’ex gieffino.

DENIS DOSIO, TRUCCHI PER ACQUISIRE FOLLOWER? LE ACCUSE DI BIAGIO D’ANELLI

La rivelazione di Biagio D’Anelli sul profilo social del giovane gieffino Denis Dosio hanno lasciata abbastanza interdetta la conduttrice Barbara d’Urso. L’intervento di D’Anelli è stato condito da non pochi dettagli tecnici molto dettagliati i quali avrebbero messo in dubbio la credibilità social (in termini di numeri) del 19enne. “Questo profilo perde 1000 follower al giorno nonostante sia in Tv al GF”, ha fatto notare Biagio, sebbene la conduttrice abbia invece sottolineato come in questo ultimo periodo siano in tanti a perdere follower sul popolare social che ha reso noto anche Denis Dosio. D’Anelli ha però ribattuto: “Sì ma non ne perdi 1000 per poi ottenerne 15 mila. Sono stati fatti trucchetti per acquisire follower che non è giusto!”, ha contestato. “Anche se fosse, è un ragazzino!”, ha commentato Barbara prendendo le difese del suo pupillo. “Ma non puoi avere un grafico che sale e scende vertiginosamente!”, ha aggiunto Biagio.



