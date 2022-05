Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio/ Quelle titubanze iniziali a causa di…

Denise Esposito e Gigi D’Alessio sempre più innamorati

Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio. Nuova si fa per dire dato che, ormai, il cantante napoletano e la bellissima ventottenne fanno coppia fissa da un anno e mezzo. Recentemente, inoltre, la ragazza ha reso l’artista partenopeo di nuovo papà, con la nascita del piccolo Francesco D’Alessio. Sul conto di Denise non si hanno molte informazioni, sappiamo però che Gigi ha ritrovato il sorriso da quando è entrata nella sua vita.

Gigi D'Alessio/ La nascita di suo figlio Francesco, con rapporto LDA dopo Amici 21...

Malgrado i riflettori del gossip siano costantemente puntati addosso, Denise e Gigi sono riusciti a proteggere la propria privacy e a vivere fin qui una storia d’amore al riparo da eccessivi chiacchiericci. Tuttavia, da quando Denise è diventata la compagna del cantante, l’interesse attorno al suo personaggio è aumentato. Prova ne è che sui social i numeri della ragazza sono lievitati parecchio e sono destinati a salire ancora.

Carmela Barbato, ex moglie Gigi D'Alessio/ Quelle frecciate alla Tatangelo ritrattate

Denise Esposito e Gigi D’Alessio, la notorietà di lui la fece titubare

I due si sarebbero conosciuti durante un evento a Capri e, nonostante lei all’inizio fosse molto perplessa a causa della notorietà di Gigi, oggi è felicissima al suo fianco. Lo scorso gennaio, come dicevamo, Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono diventati genitori, dando alla luce il piccolo Francesco. “Benvenuto alla vita”, aveva scritto il padre in quell’occasione, pubblicando su Instagram la foto del cartellino del bebè. Come è risaputo, il piccolo Francesco D’Alessio è il primo figlio della coppia, mentre per l’artista napoletano si tratta del quinto figlio, dato che aveva già avuto tre figli da Carmela Barbato ed uno da Anna Tatangelo.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo e Andrea, ex e figlio di Gigi D'Alessio/ "Litigavamo troppo e poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA