Denise Esposito, fidanzata Gigi d’Alessio/ “Nasconde” il pancione ma…

Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, nonché la futura madre del bambino che porta in grembo. La trentenne è stata colei che, dopo la rottura con Anna Tatangelo, ha permesso al cantante di innamorarsi ancora, dimostrando che quando ci sono di mezzo i sentimenti tutto può succedere. La differenza d’età non ha rappresentato un problema per la coppia, che si è lasciata trasportare e travolgere da una storia che si è sviluppata all’ennesima potenza nel giro di pochi mesi.

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Denise Esposito e Gigi D’Alessio, negli ambienti di gossip, soprattutto da quando la trentenne ha condiviso sui social alcuni scatti di una festa casalinga, dove però ha preferito “nascondere” il suo pancione. I fan della coppia scalpitano, in molti sono pronti a scommettere che la storia d’amore tra Denise e Gigi durerà per sempre.

Denise Esposito, la futura mamma è raggiante al fianco di Gigi D’Alessio

L’ultimo compleanno è stato davvero speciale per Denise Esposito. L’atmosfera era magica, forse perché quest’anno è in dolce attesa e insieme a Gigi D’Alessio, non vede l’ora di realizzare un sogno importante. In molti sono rimasti delusi dal fatto che Denise Esposito non abbia mostrato il suo pancione, benché sia apparsa estremamente raggiante e felice. Tanti i messaggi di congratulazioni e auguri per la dolce attesa, ma anche per il compleanno festeggiato insieme al compagno Gigi D’Alessio. Lui, sui social, le ha scritto elegantemente “Auguri amore mio” con tanti cuori azzurri allegati alla dedica, riscuotendo ovviamente il consenso di centinaia di follower.

