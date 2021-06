Denise Pipitone, la Guardia giurata/ “Avrei dovuto portare via quella bimba…”

A Storie Italiane torna a parlare Felice Grieco, la famosa Guardia Giurata che pochi mesi dopo la sparizione di Denise Pipitone avvistò quella famosa ragazzina in stazione Centrale a Milano, Danas, molto simile proprio alla piccola scomparsa da Mazara del Vallo. Da quel giorno Felice Grieco non sembrava darsi pace, sentendosi in qualche modo responsabile della sparizione della figlia di Piera Maggio nonostante lo stesso le abbia tentate tutte per trattenere la piccola: “Avessi avuto la certezza matematica avrei chiamato il 113 e l’avrei portata via prima del loro arrivo”, racconta via telefono Felice Grieco.

“La somiglianza era forte – ricorda riferendosi a Denise Pipitone – quel giorno faceva abbastanza caldo era troppo incappucciata – aggiunge quel particolare sospetto – attirò la mia attenzione, vidi che poteva trattarsi di lei, le foto erano ovunque”. A quel punto tentò di trattenerla, invano: “Nel momento in cui cercai di offrirle la pizza le se la portò via, pensavo a qualcosa per intrattenerla ma non avevo quel potere”. E ancora: “Chiamai il 113 e gli dissi che la bambina stava andando via e se potevano autorizzarmi una scusa a fermarli in attesa della volante, ma mi dissero assolutamente no e che sul posto stava arrivando una volante, ma quando arrivò non c’era più niente”.

