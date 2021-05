Denise Pipitone/ Lettera anonima a Chi l’ha visto?: “Sono sicurissimo, so da 17 anni”

Ancora un colpo di scena nel caso di Denise Pipitone. A 17 anni dalla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, l’anonimo che aveva indirizzato una lettera all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, l’ha ora fatta recapitare al programma Chi l’ha visto? di Rai 3. Nella missiva, secondo quanto fatto filtrare dalla trasmissione, si legge: “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…“. L’autore della lettera si sarebbe soffermato sulle fasi immediatamente successive alla scomparsa di Denise Pipitone, dilungandosi anche su alcuni testimoni oculari. L’anonimo dice di essere “sicurissimo al cento per cento di quello che ho visto“, e a quanto pare una grande attendibilità gli viene riservata dallo stesso avvocato Frazzitta: “Alcuni elementi di quello che ha scritto li stiamo riscontrando, altri li abbiamo già riscontrati“, ha detto il legale di Piera Maggio.

DENISE PIPITONE, FRAZZITTA: “NON CONCENTRIAMOCI SOLO SU ANNA CORONA E JESSICA PULIZZI”

Intervenendo la scorsa settimana a Chi l’ha visto?, era stato lo stesso avvocato Frazzitta a sottolineare la portata potenzialmente dirompente di questa lettera anonima: “Ci sono elementi contenuti in essa che non conoscevamo. Non concentriamoci sempre e solo su Anna Corona e Jessica Pulizzi dunque. Abbiamo un quadro nuovo, interessante, dentro lo stesso puzzle. Non ci sono zingari o pedofili, ma nel puzzle compaiono altre figure. Era mezzogiorno, possibile che a Mazara del Vallo nessuno abbia visto niente? Ci siamo rimessi tutti in moto e questo significa che ci sono elementi di novità, che al momento non sappiamo quanto effettivamente possano riuscire a scardinare il muro di omertà. Il signore anonimo che ci ha scritto, ci ha indicato la presenza di tante altre persone che sanno cos’è successo quel giorno. Quelle persone parlino, la Giustizia deve fare il suo corso“. Frazzitta ha successivamente rivolto un altro appello alla persona che ha scritto la lettera, invitandola a fare un ulteriore passi avanti. Ora la notizia che la missiva è stata recapitata anche a Chi l’ha visto?: siamo alla vigilia di una clamorosa svolta sulla scomparsa di Denise Pipitone?

DENISE PIPITONE, PM ANGIONI: “ECCO LA MIA IPOTESI”

A parlare della piccola di Mazara del Vallo è stata, nelle ultime ore, anche la dottoressa Maria Angioni, magistrato che in passato si occupò del caso, e che ha spiegato: “Secondo la mia ipotesi più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina“, ha detto intervenendo a “Mattino Cinque”.”Nei pressi del luogo in cui è scomparsa Denise c’erano più persone appartenenti alla cerchia della famiglia allargata, e in molti hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini“. La speranza, allora, è che l’autore di questa lettera anonima, una persona che ha dimostrato di essere informato su quanto accade quel maledetto giorno di 17 anni fa, faccia il passo avanti che anche la stessa Piera Maggio ha invocato: “Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che glielo chiede“.

