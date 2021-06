Denise Pipitone, Ore 14 mostra lettera nuovo testimone/ “Conosco Claudio Corona…”

Claudio Corona c’entra qualcosa con la scomparsa di Denise Pipitone? Se lo chiede “Ore 14”, che ha mostrato in esclusiva la lettera di un nuovo testimone al vaglio della Procura di Marsala. Sembra stia crollando il muro di omertà, come fa notare il programma che è tornato in onda proprio per fornire le importanti novità sul caso. “Non sono un collaboratore di giustizia e mai lo sarò. Ho frequentato molto Claudio Corona”, scrive questa persona che ha deciso di uscire allo scoperto con gli inquirenti. Il programma non l’ha mostrata integralmente per non compromettere le delicate indagini. Ma ad attirare l’attenzione è un passaggio: “Ho tante cose da dire per tutelare me, la mia famiglia e forse finalmente scoprire la verità su Denise”. Inoltre, nella missiva precisa: “Io voglio la verità su Denise, donne e bambini non si toccano”.

Allora il programma condotto da Milo Infante ha acceso i riflettori sul fratello di Anna Corona, mai coinvolto nella vicenda della scomparsa di Denise Pipitone. Spiegano che ha un’agenzia di vigilanza non armata, che si occupa di servizi portuali, guardiani, portierato, accoglienza e addetti antincendio Alto Rischio. “Ma un pregiudicato può offrire servizi di sicurezza e garantire il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche?”. Claudio Corona è stato, infatti, condannato per traffico di droga.

DENISE PIPITONE, LETTERA TIRA IN BALLO CLAUDO CORONA

Il programma spiega che non potrebbe, visto che la licenza viene rilasciata dal prefetto. Inoltre, l’iscrizione è subordinata al possesso di alcuni requisiti, come “non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi”. Quindi, Claudio Corona non può lavorare in questo settore. A tal proposito, “Ore 14” ha scoperto che non ha alcuna autorizzazione dalla prefettura di Trapani. Peraltro, la G Service non ha alcun sito aziendale, non c’è poi alcuna corrispondenza con l’indirizzo della sede e il numero di telefono indicati sulla pagina social. Quindi, formalmente non esiste, ma lui continua a lavorare indisturbato. Esiste invece la Servizi portuali società cooperativa, con sede a Mazara del Vallo, cinque dipendenti e tre amministratori. Lui risulta vicepresidente, la madre consigliera e presidente una persona che dai social sembra molto vicina a lui.

Il conduttore Milo Infante ha precisato che Claudio Corona non è indagato, ma i riflettori vengono puntati su di lui dopo questa lettera, di cui le parti più importanti non sono state pubblicate per non intralciare le indagini. In studio poi ci si concentra sul fatto che il testimone abbia precisato nella lettera di non essere un collaboratore di giustizia e di aver sottolineato che “donne e bambini non si toccano”, un ‘canone’ della ‘vecchia mafia’. Milo Infante rivela che il testimone vuole parlare con una persona specifica e che non vuole che determinate persone si occupino della vicenda.



